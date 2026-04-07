Cinemex lanza boletos 2x1 en 2026: fechas, condiciones y cómo aprovechar la promo al máximo

La promoción del 2x1 en boletos de Cinemex ya está disponible en México y se ha convertido en uno de los ganchos más atractivos para los amantes del cine. Esta dinámica forma parte de la llamada “Cartelera de Oro”, una estrategia que busca llenar las salas durante la temporada más intensa del año.

De acuerdo con la información disponible, la promoción estará vigente todos los martes, aplicando en complejos participantes a nivel nacional.

Durante este periodo, los usuarios pueden acceder a boletos de cine al 2x1, lo que en la práctica significa pagar uno y obtener dos entradas para funciones seleccionadas.

¿Cómo funciona la promoción de Cinemex 2x1?

Lamentablemente, este beneficio no es para todos. Esto es lo que tienes que saber al respecto:

Está dirigida a quienes formen parte del programa Cinemex Loop

La promoción no aplica en días festivos

No es combinable con otras promociones vigentes

Se establece un límite de uso a tres promociones

Esta promoción llega acompañada de una cartelera potente, pensada para enganchar tanto a cinéfilos como a quienes solo buscan un plan casual.

El verdadero valor del Cinemex 2x1 2026 no está solo en pagar menos, sino en cómo se utiliza. Quienes entienden la dinámica pueden convertir una salida al cine en dos experiencias por el mismo precio.