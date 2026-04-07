¿Cuáles son las mejores lechitas para niños? Estas son las marcas que sí pasaron las pruebas de Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor realizó un análisis a distintas leches saborizadas dirigidas a niñas y niños, con el objetivo de identificar cuáles cumplen con los estándares de calidad y cuáles contienen ingredientes que podrían afectar la salud.

El estudio incluyó más de 30 productos disponibles en el mercado mexicano, evaluando su contenido nutrimental, etiquetado y la cantidad de azúcares añadidos.

Las marcas mejor evaluadas

De acuerdo con los resultados, algunas lechitas destacaron por ofrecer un mejor equilibrio entre nutrientes y menor contenido de azúcar, lo que las posiciona como opciones más recomendables dentro de su categoría.

Entre las mejor calificadas se encuentran:

Lala Yomi sabor chocolate

Lala Yomi sabor fresa

Nutri Leche sabor chocolate

Estos productos lograron cumplir con los criterios establecidos, especialmente en cuanto a información clara al consumidor y composición.

Exceso de azúcar, el principal problema

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue que muchas bebidas saborizadas contienen altos niveles de azúcar, lo que puede representar un riesgo si se consumen con frecuencia, sobre todo en menores de edad.

Por ello, Profeco advirtió que, aunque algunas opciones son mejores que otras, ninguna debe consumirse en exceso.

No todas son realmente leche

El análisis también reveló que algunos productos utilizan grasas vegetales en lugar de grasa láctea, por lo que en realidad no pueden considerarse leche como tal, sino bebidas lácteas combinadas.

Esto impacta directamente en su valor nutricional y en los beneficios que pueden aportar a la dieta infantil.

Ante estos resultados, Profeco recomienda a madres y padres revisar cuidadosamente las etiquetas y moderar el consumo de este tipo de bebidas.