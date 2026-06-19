¿Remedio mexicano? La misteriosa bebida que Katia Itzel García le dio al árbitro para frenar calambres en el Mundial (Cuartoscuro)

Con un marcador de 2-0 donde Estados Unidos calificó a dieciseisavos de la Copa del Mundo, venciendo a Australia en esta jornada, los reflectores apuntaron al árbitro alemán Felix Zwayer y Katia Itzel García, árbitra mexicana.

Durante la contienda de futbol que se vivió este viernes, el silbante sufrió de calambres en medio de la cancha del Estadio Seattle, en Washington. En las imágenes se observó cómo Zwayer fue auxiliado por un jugador del equipo australiano y uno de los asistentes de este encuentro.

Mientras Felix Zwayer era asistido en la cancha, la árbitra Katia Itzel recorrió el campo con una bebida que le ofreció al silbante central, con el fin de mitigar el dolor.

¿Qué bebida le dio Katia Itzel García al árbitro acalambrado?

Muchos aficionados del balompié se percataron de la bebida misteriosa que entregó Katia Itzel, lo que generó que estos acudieran a las redes sociales para averiguar de qué se trataba.

El medio de comunicación “The US Sun” informó que el líquido que bebió el alemán Felix Zwayer se trataba de jugo de pepinillo, el cual es conocido por el rápido alivio que da al ingerirse, mientras se tiene una molestia como la de los calambres.

¿Qué tan rápido alivia el dolor de los calambres el jugo de pepinillos?

Estudios indican que este jugo puede aliviar estas molestias en menos de 60 segundos y fue lo que ayudó a Zwayer a recuperarse para poder terminar de dirigir este encuentro mundialista.

Con este gesto, Katia Itzel García no solo demostró su compañerismo y buena lectura durante el juego, sino que también llevó un infalible “remedio”, muy popular en las canchas norteamericanas, que ayudó al silbante central alemán.