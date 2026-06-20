¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 20 de junio? Estos autos descansan el sábado en CDMX y EdoMex

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala, esto ocurre cuando existe la presencia de partículas PM2.5, lo que abre automáticamente la posibilidad de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) implemente medidas que endurezcan el Hoy No Circula para evitar que los niveles dañinos de contaminación aumenten.

Sin embargo, hasta el momento la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México operará bajo el esquema habitual este fin de semana, pues no se activó el Doble Hoy No Circula para el sábado 20 de junio de 2026, por lo que aplicará únicamente el calendario sabatino normal.

Para quienes tienen planes de salir, hacer pendientes o atravesar la ciudad, revisar la terminación de placa sigue siendo importante para evitar sanciones económicas y contratiempos.

¿Qué autos NO circulan el sábado 20 de junio?

Las restricciones aplicarán entre las 05:00 y las 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México donde opera el programa.

Los vehículos que deberán permanecer fuera de circulación son:

Carros con holograma 2

Autos con holograma 1 y terminación de placas 1, 3, 5, 7, 9

Vehículos con placas foráneas

Un sábado con circulación normal, pero con restricciones habituales

Aunque no existe una medida extraordinaria para este 20 de junio, eso no significa que todos los autos puedan salir. Confirmar holograma, terminación de placa y horario antes de tomar camino sigue siendo la mejor forma de evitar multas y disfrutar el fin de semana sin contratiempos.