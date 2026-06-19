Historias del Mundial: ¿Quiénes son las gemelas Ara y Fer y qué detonó la ola de críticas en su contra? Las gemelas Ara y Fer, creadoras de contenido, están siendo criticadas por una fotografía de ellas en un partido del Mundial 2026 (@arayfer_hernandez)

Las gemelas Ara y Fer, creadoras de contenido, están siendo fuertemente criticadas en redes sociales por una fotografía viral de ellas en un partido del Mundial 2026.

Araceli y Diana Fernanda Hernández son unas creadoras de contenido, conocidas principalmente en TikTok por su contenido relacionado con ser gemelas y el fútbol. Sin embargo, actualmente están siendo criticadas debido a una foto de ellas en el celular durante un partido del Mundial 2026.

¿Por qué están siendo “canceladas” las gemelas Ara y Fer?

A pesar de ser plenamente conocidas en redes sociales, las gemelas Ara y Fer habían comenzado a tomar mayor relevancia durante las últimas semanas, previo al inicio del Mundial 2026, debido a su aparición en diferentes campañas relacionadas con este evento.

A su vez, se comenzaron a viralizar videos de ellas en partidos del Mundial 2026, como en la inauguración de este evento, el cual se llevó a cabo el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Desde entonces, las gemelas Ara y Fer han subido contenido en redes sociales en partidos del Mundial. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular una imagen de ambas durante uno de estos enfrentamientos.

En la fotografía se puede observar que ambas están mirando el celular, por lo que internautas comenzaron a señalar que las gemelas únicamente fingían gustar del fútbol, o siendo acusadas de no prestar atención al partido.

Por otra parte, otros usuarios destacaron que se desconocía el contexto de la fotografía, por lo que no se podía saber cuánto tiempo llevaban mirándolo o, en qué momento de este, realizaron la acción.

Mientras tanto, seguidores de las gemelas Ara y Fer han señalado que desde antes del Mundial 2026, ellas ya eran fanáticos del fútbol, llegando incluso a practicarlo con anterioridad, y que subían contenido relacionado con este deporte desde años antes.

¿Quiénes son las gemelas Ara y Fer, las tiktokers virales del Mundial 2026?

Araceli y Diana Fernanda Hernández son creadoras de contenido en redes sociales, teniendo más de 30 millones de seguidores en TikTok y más de 6 millones en Instagram.

Su contenido se basa principalmente en su condición de gemelas, realizando entre otras cosas bailes, trends, vlogs de su vida y fútbol.