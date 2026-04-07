El vaso de “Michael” en Cinépolis: ¿cuándo y cómo conseguir el nuevo objeto del deseo del Rey del Pop?

El vaso de Michael Jackson llegará a Cinépolis el próximo 23 de abril Foto: Especial

Con el estreno de Michael, Cinépolis presenta un objeto que no es solo coleccionable… es puro espectáculo.

Un vaso inspirado en el brillo, la energía y el legado del Rey del Pop: destellos que evocan el escenario bajo reflectores, textura que recuerda el icónico guante, y acentos que remiten a esas chaquetas que definieron una era.

No es merch. Es un objeto de deseo. Porque lo icónico no se mira… se posee. Y lo mejor de todo es que viene acompañado de la esperada película “Michael”, que se estrenará el próximo jueves 23 de abril del 2026.

¿De qué trata “Michael”?

De acuerdo con la informacióin oficial “Michael” relatará los pasajes más emblemáticos en la vida del Rey de Pop. Desde sus inicios en el emblemático grupo Jackson Five, pasando por su icónicomoonwalk, la noche en que ganó un récord de ocho premios en los Grammy de 1984 así como escenas duyrante el rodaje del inolvidable video de Thriller, hasta su consolidadción como el artista solitario más importante de todos los tiempos.

De acuerdo con la sinopsis “Cuenta su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta su consolidación como un artista visionario, cuya ambición creativa lo llevó a perseguir sin descanso el objetivo de convertirse en el artista más grande del mundo”.

¿Qué canciones formarán parte de la película ‘Michael’?

La vasta carrera de Michael Jackson dificilmente podría caber en poco más de dos horas de película, no obstante, solo 11 canciones formarán parte del soundtrack de la cinta, aunado a tres melodías que creó juntos a sus hermanos.

‘I’ll Be There’, Jackson 5

‘Never Can Say Goodbye’, Jackson 5

‘Who’s Loving You’, Jackson 5

‘Medley: I Want You Back/Abc/The Love You Save/The Jacksons Ben’ (Live), The Jacksons

‘Don’t Stop Til You Get Enough’, Michael Jackson

‘Beat I’t’, Michael Jackson

‘Thriller’, Michael Jackson

‘Billie Jean’, Michael Jackson

‘Wanna Be Startin Somethin’, Michael Jackson

‘Human Nature’, Michael Jackson

‘Workin’ Day And Night’, Michael Jackson

‘Bad’, Michael

¿Cuándo se lanzarán los vasos de “Michael” en Cinépolis?

La preventa exclusiva será el próximo 23 de abril para socios Club Cinépolis nivel Fanático y Súper Fanático.

Mientras que la venta general será el 24 de abril en todos los complejos participantes.

El precio será de $355 pesos (incluye refresco).

Una pieza exclusiva de Cinépolis, creada y producida por Ping Solutions.