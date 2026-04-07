Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 7 de abril? Conoce quién gana el Duelo de los Enigmas hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Rumbo a la recta final de Exatlón México, la competencia se intensifica con tensiones dentro y fuera de ambos equipos; conoce quién será el ganador hoy.

Mientras que los Azules supieron recuperarse tras la salida de Koke Guerrero ganando la Villa 360 este lunes, las tensiones dentro del equipo Rojo han aumentado, junto con la rivalidad hacia el equipo contrario.

Por lo anterior, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 7 de abril, en el Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy, 7 de abril?

Mientras que los Azules se hicieron de la Villa 360 y la Ventaja, los Rojos intentan recuperar su dominio en Exatlón México en el inicio de esta semana 28.

A pesar de la victoria del equipo Azul este lunes, sus integrantes han revelado que continúan afectados por la salida de Koke Guerrero. Por otra parte, en los avances mostrados se ha revelado una discusión interna entre los Rojos, lo que podría afectar su desempeño en la competencia de hoy.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, el ganador del Duelo de los Enigmas este martes 7 de abril será el equipo Rojo.

Asimismo, además del Duelo de los Enigmas, esta noche se llevará a cabo una batalla por las medallas femeniles y, entre las favoritas a ganar debido a la ausencia de Mati Álvarez, se perfilan Paulette Gallardo y Evelyn Guijarro.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy martes 7 de abril

El capítulo por la competición del Duelo de los Enigmas de este martes 7 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por la medalla femenil.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, llamada también Azteca Uno.