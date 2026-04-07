Martimiércoles Chedraui HOY 7 y 8 de abril 2026: lista completa de ofertas en frutas y verduras que sí alivian el bolsillo

El Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de abril 2026 llega para aliviar tu cartera antes de surtir la despensa. La cadena vuelve a apostar por descuentos agresivos en frutas y verduras, una estrategia que no solo atrae clientes, sino que también convierte la ida al súper en una jugada de compra inteligente.

Durante estos dos días, las promociones aplican tanto en tienda física como en línea, lo que amplía el alcance para quienes prefieren comprar desde casa o simplemente la rutina no les permite pisar el super.

Chedraui pone a tu alcance productos frescos, precios reducidos y alta rotación. Eso sí, quien llega tarde, muchas veces ya encuentra los estantes vacíos.

Las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui en frutas y verduras

Estas son algunas de las ofertas más destacadas del Martimiércoles:

Frutas con descuento en Chaedraui

Manzana Golden mediana: $49.90/kg

Manzana roja mediana: $44.90/kg

Piña gota miel: $26.50/kg

Fresa domo (454 g): $59.90

Jamaica: $164.50/kg

Naranja de jugo: $24.90/kg

Pera mantequilla: $34.00/kg

Toronja: $29.90/kg

Uva roja sin semilla: $74.50/kg

Durazno rojo: $74.00/kg

Verduras con descuento en Chaedraui

Cebolla blanca: $26.90/kg

Cebolla morada: $29.90/kg

Elote: $9.90/pieza

Acelgas (rollo): $9.90

Aguacate Hass (enmallado): $24.50

(enmallado): $24.50 Apio: $36.50/kg

Berenjena: $34.90/kg

Chayote sin espinas: $29.90/kg

Cilantro (rollo): $9.90

Col blanca: $19.90/kg

Cómo sacarle jugo al Martimiércoles sin gastar de más

La diferencia entre ahorrar y solo comprar barato está en la estrategia:

Comprar temprano para alcanzar las mejores piezas

Comparar precios por kilo, no por presentación

Priorizar productos de temporada

Planear comidas antes de ir al súper

Aplicar estas reglas puede convertir una compra común en una compra inteligente.

El Martimiércoles es una dinámica que mezcla sabor, elección y descuentos. Elegir bien puede significar llenar el refri sin vaciar tu cartera.