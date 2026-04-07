Resultados Lotería Nacional 7 de abril 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4008

Sorteo Mayor 4008 de la Lotería Nacional Este martes 7 de abril se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 4008 de la Lotería Nacional se celebra este martes 7 de abril bajo la expectativa de cientos de participantes que se mantienen atentos a los resultados y números ganadores, incluido el del premio mayor.

La emisión del billete se dedicó a la salud en el Mundial Social 2026, teniendo como un propósito paralelo el fortalecimiento de políticas públicas que incidan en la mejora de hábitos de activación física permanente en la población, para generar mayores hábitos saludables.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4008?

La estructura de premios del Sorteo Mayor 4008 mantuvo una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, cifra que consolida a este formato como uno de los más atractivos dentro del calendario de la Lotería Nacional.

El Premio Mayor alcanzó los 21 millones de pesos, monto dividido en tres series de siete millones cada una, un esquema tradicional que permite distribuir el premio principal entre distintos billetes.

Para quienes adquirieron un cachito con valor de 30 pesos, el premio máximo posible fue de 350 mil pesos. Esta relación entre costo accesible y recompensa potencial explica por qué los Sorteos Mayores continúan captando la atención de nuevos jugadores y participantes habituales.

La edición también incluyó 18 mil 760 premios y reintegros, volumen que amplía las posibilidades de obtener alguna ganancia y mantiene el interés del público durante cada emisión.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4008 de la Lotería Nacional

La ceremonia del sorteo se transmite en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la transmisión, miles de usuarios seguirán el anuncio de los números premiados, incluido el premio mayor.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4008 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4005 comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4008?

Los resultados del Sorteo Mayor 4008 pueden verificarse en expendios autorizados de la Lotería Nacional, espacios donde tradicionalmente se colocan los listados oficiales de premios.

También existe la posibilidad de consultar el resultado mediante el verificador digital disponible en el sitio oficial de la institución, herramienta que permite ingresar número y serie del billete para saber de inmediato si se obtuvo algún premio.

A la par, los resultados se difunden en redes sociales y canales institucionales, lo que facilita la consulta desde teléfonos móviles o computadoras.