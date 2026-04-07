Starbucks lanza peluches inspirados en Toy Story 5: fecha de lanzamiento, cómo y dónde conseguirlo

El universo de Toy Story 5 todavía no llega oficialmente a los cines, pero ya empezó a hacer ruido por otros lados con promociones imperdibles; tal es el caso del popular osito de Starbucks.

La cadena de café decidió subirse a la ola que rodea a esta icónica franquicia y presentó una colección especial de peluches inspirados en los personajes de la saga, buscando conectar con el público que creció junto a Woody y Buzz Lightyear.

Este lanzamiento forma parte de una tendencia que las marcas están aprovechando ante los grandes estrenos cinematográficos para generar productos coleccionables que se convierten en objetos de deseo casi inmediato.

¿Los peluches de Starbucks y Toy Story 5 llegarán a México?

La colección fue anunciada inicialmente en Corea del Sur y tiene fecha de lanzamiento para el 15 de abril de 2026, lo que la convierte en una jugada perfectamente sincronizada con la expectativa por la película.

Por ahora, no hay confirmación oficial de su llegada a otros países, lo que ha entristecido a miles de consumidores mexicanos.

Sin embargo, el historial de Starbucks con lanzamientos globales deja abierta la posibilidad. Si la colección tiene buena recepción en Asia, podría expandirse a otros mercados.