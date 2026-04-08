INAPAM y Soriana se unen este 2026: así es como los adultos mayores podrán ahorrar en sus compras durante abril

Abril llegó con buenas noticias para millones de personas: el INAPAM 2026 mantiene activos sus beneficios y uno de los más llamativos es el descuento en Soriana para adultos mayores, una ayuda directa al gasto que puede generar cada visita al supermercado.
De acuerdo con información reciente, quienes presenten su credencial vigente pueden acceder a un descuento del 10% en productos seleccionados, aplicable en distintas sucursales del país.
¿Cómo funciona el descuento del INAPAM en Soriana?
Para acceder a este beneficio solo debes:
- Tener 60 años o más
- Contar con la credencial INAPAM vigente
- Presentarla al momento de pagar
¿Qué incluye el descuento?
- Aplica en categorías específicas de productos
- Puede variar según sucursal o promoción vigente
- Está disponible durante todo abril 2026
Este tipo de incentivos buscan convertir la credencial en una herramienta cotidiana, no en un documento olvidado en la cartera.
¿Este descuento aplica en otros supermercados?
El INAPAM ha tejido una red de convenios que permite ahorrar en diferentes cadenas:
- Chedraui: rebajas del 5% en alimentos
- La Comer: 10% de bonificaciones en farmacia con Monedero Naranja y 5% con tarjeta INAPAM
- Elpunto: en la tienda de abarrotes los descuentos van del 15 al 20% en diferentes productos
- Comercializadora de alimentos y servicios Velest S.A: descuento del 10%.
- Carnicería Paty, en el Estado de México: descuento del 7%.
- Tienda Súper Ahorro, en el Estado de México: descuento del 8%.
- Panadería Sebastían, en el Estado de México: descuento del 10%.
El beneficio del INAPAM en Soriana abril 2026 es parte de una red de apoyos que, poco a poco, construyen estabilidad para los adultos mayores.