¿La Gen Z salvará a las salas de cine? Estudio señala que el 82% sí van a ver las películas y valoran la experiencia

Gen Z Después de que la pandemia amenazara el hábito de ir al cine, un estudio calmó la mayor preocupación de Hollywood: las salas están a salvo gracias a la Generación Z.

Hollywood no enfrentó únicamente la pandemia como uno de los obstáculos que podrían amenazar significativamente el hábito de ir al cine, sino que la popularidad del streaming también representó un giro importante en el número de audiencia en los grandes y pequeños estrenos de la industria.

A pesar de esto, el cine no está ni cerca de enfrentar su fin, pues una vez superados los años de reclusión durante el brote de COVID-19, el hábito de vivir la experiencia cinematográfia en pantalla grande presentó un incremento de asistencia gracias a la Generación Z, según lo señaló un estudio realizado por Fandango Media.

Estudio revela que la Gen Z es la audiencia predominante en salas de cine

Debido a que las cadenas de cine enfrentan actualmente una asistencia general del 20% por debajo de los años previos al COVID-19, lo cual ha sido atribuido por los exhibidores a la menor cantidad de estrenos de los grandes estudios de Hollywood, la empresa Fandango Media realizó un estudio para medir el interés del público en el cine.

La compañía de venta de boletos, que también gestiona el reconocido sitio de críticas Rotten Tomatoes, encuestó a 7000 adultos, de los cuales 5091 se consideraban “cinéfilos” al haber asistido más de una vez al cine durante el último año.

Por generación, Fandango Media obtuvo los siguientes resultados:

Generación Z: 87%

87% Millennial: 82%

82% Generación X: 70%

70% Baby Boomers: 58%

De acuerdo con este estudio, las personas pertenecientes a las generaciones Z y Millennial visitaron el cine al menos siete veces en los últimos 12 meses, sin embargo, existe una diferencia importante que las respuestas de cada generación revelaron.

¿Ir al cine para “evadir la realidad” o disfrutarlo?: la diferencia entre Gen Z y Millennial

La encuesta también mostró que las motivaciones de cada generación para asistir al cine eran distintas, así como sus razones para evitarlo.

En el caso de la Generación X, señalaron el aumento del precio de las entradas, la menor cantidad de estrenos atractivos y las mejores opciones para ver películas en casa como razones principales para evitar el cine.

Por otra parte, la generación Millennial señaló que el hábito de acudir a las salas está relacionado principalmente con “evadir la realidad” de la rutina diaria, a diferencia de la Generación Z, quienes destacaron las visitas al cine como una “actividad social” principalmente enfocada al disfrute comunitario de la experiencia.

¿Por qué el hábito de ir al cine ha disminuido?

Haciendo de lado por un momento los años de reclusión por COVID-19 y la creciente popularidad de los servicios de streaming, las personas encuestadas también señalaron otros obstáculos que les impiden visitar el cine de manera frecuente y que fueron repetitivos en todos los grupos demográficos:

Dificultad para coordinar horarios.

Encontrar tiempo.

Conseguir entradas a buen precio.

“A medida que el panorama cinematográfico continúa evolucionando, comprender los comportamientos generacionales es fundamental para impulsar el crecimiento futuro”, señaló Jerramy Hainline, vicepresidente ejecutivo de Fandango Media, quien destacó la importancia que las generaciones Z y Millennial han dado a las experiencias premium, la interacción social y nuevos formatos de contenido.