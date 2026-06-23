La taquilla de Hollywood vive su mejor año este 2026 desde la era prepandemia

Taquilla de Hollywood en 2026 Este 2026 se perfila a ser la mejor época para la taquilla de Hollywood desde antes de la pandemia.

El director de ingresos de la cadena de cines Flix Brewhouse, Chris Randleman, anunció que el cine “está en auge” este 2026, año que se perfila como la mejor época para la industria desde la era prepandemia.

Durante los últimos años, Hollywood tuvo que experimentar un difícil periodo cargado de obstáculos que impidieron la fluida distribución de las películas en pantalla grande, así como las ganancias en taquilla, lo que mantuvo a la industria en incertidumbre sobre si algún día volvería la época dorada vivida antes del COVID-19.

Sin embargo, todo parece apuntar en la actualidad a que el 2026 es la era del resurgimiento del cine, ya que las cadenas han registrado la mejor recaudación desde antes de la pandemia tras exitosos proyectos que lideran la taquilla moderna, como lo ha sido Toy Story 5 o la sorpresa del género de terror independiente, Obsession.

Hollywood registra este 2026 la mayor recaudación en taquilla desde pandemia

La pandemia por COVID-19 duró oficialmente 3 años, 1 mes y 25 días a nivel mundial, periodo en el que la Tierra entera no sólo tuvo que enfrentar el impactante racimo de pérdidas humanas, sino también la transformación absoluta de sus rutinas y pasatiempos, incluyendo el hábito de asistir a las salas de cine al restringirse los espacios aglomerados.

Sumada a esta crisis de salud, la industria cinematográfica también tuvo que experimentar otros desafíos como el cierre de cines, las huelgas laborales en Hollywood y la creciente competencia con los servicios de streaming, lo que ocasionó que el cine atravesara una de sus épocas más lúgubres respecto a la recaudación en taquilla.

Sin embargo, este 2026 resplandece como un triunfo para Hollywood, ya que finalmente la industria ha alcanzado su mejor época de ingresos en los últimos seis años, récord obtenido gracias a que este fin de semana se registrara un aumento significativo en la taquilla tras el estreno de Toy Story 5, película animada de Disney Pixar que logró recolectar 312 millones de dólares a nivel mundial.

Debido al éxito de la quinta entrega de la icónica saga animada de Woody y su pandilla de amigos juguetes, la recaudación total de la taquilla en Estados Unidos asciende a unos 4460 millones de dólares en lo que va de este 2026.

De acuerdo con Rentrak, empresa global especializada en la investigación de mercados de la industria del entretenimiento, la cifra registrada este año ha sido la recaudacón más grande desde 2019; este dato ha entusiasmado a la industria al revivir la esperanza de volver a tener el éxito que el cine tuvo durante la época prepandemia.

¿Cuál es la razón detrás del resurgimiento del cine este 2026?

Algunas de las opiniones respecto a la razón detrás del auge que el cine está experimentando este 2026, señalan que los estrenos han aumentado a diferencia de otros años previo a la pandemia COVID-19, sin embargo, también apuntan a la variedad de géneros que el catálogo del cine ha ofrecido en los primeros meses del año.

“La buena noticia es que el éxito se debe a numerosas películas de diferentes géneros”, dijo Michael Polydoros, director ejecutivo de la agencia de marketing cinematográfico Paper Airplane, opinión compartida por veteranos de la industria que también han resaltado las historias inspiradoras como Project Hail Mary y la nostalgia millennial (El Diablo Viste a la Moda 2) como factores del resurgimiento del cine en la era moderna.

Por otra parte, estudios realizados respecto al aumento de interés en el cine, han demostrado que la Generación Z presenta mayor asistencia a las salas de cine a comparación de otras generaciones, considerando la visita a la pantalla grande una “actividad social” principalmente enfocada al disfrute comunitario de la experiencia.