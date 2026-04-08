Liverpool lanza 45% de descuento en pantallas LG, Samsung y Hisense: lista de marcas y precios

TV y Smartv's con descuentos en Liverpool Foto: Especial

Buenas noticias para todos los cazaofertas, ya que no tendrán que esperar al Buen Fin para cambiar televisión, ya que Liverpool activó una de las promociones más potentes del mes con hasta 45% de descuento en más de 281 pantallas de marcas como LG, Samsung, Hisense, TCL y Sony.

Estas promociones están dirigidas para quienes quieren mejorar su experiencia de streaming, gaming o deportes. Por lo que en esta nota te decimos en qué modelos aplica esta este descuento.

Qué marcas de pantallas están en oferta en Liverpool

Uno de los mayores atractivos de la campaña es la variedad de fabricantes incluidos., En este sentido, entre las marcas con descuento destacan:

LG

Samsung

Hisense

Sony

TCL

Una oferta para todos los presupuestos desde televisores HD básicos hasta opciones premium con tecnologías avanzadas de imagen, sonido inteligente y sistemas operativos integrados como Google TV o webOS.

Mejores pantallas LG y Samsung con descuento que más llaman la atención

Dentro de las opciones más atractivas aparecen modelos de buen tamaño pero también con excelente calidad.

Por ejemplo, las pantallas LG UHD de 55 pulgadas aparecen como una de las más llamativas por su equilibrio entre precio, tamaño y calidad de imagen.

Samsung también destaca con modelos Crystal UHD y QLED de 65 y 70 pulgadas, especialmente buscados por usuarios que quieren buena experiencia para futbol, series o consolas sin saltar al costo de un OLED.

Pantallas premium con mayores descuentos en Liverpool

Donde realmente se vuelve potente la promoción es en la gama alta, ya que Liverpool incluyó QLED, OLED y QNED de gran formato, con modelos de 65, 70 y 75 pulgadas donde la rebaja en pesos puede representar un ahorro de varios miles. Aquí destacan especialmente:

Samsung OLED

LG QNED

Hisense QLED

TCL Mini LED

Modelos baratos desde 32 pulgadas para recámara o depa

No todo está enfocado en la gama alta. La promoción también incluye televisores de 32, 40 y 43 pulgadas, ideales para estudiantes, departamentos pequeños o como segunda pantalla para cocina y habitación.

Hasta cuándo duran las ofertas de pantallas en Liverpool

Aunque Liverpool mantiene estas campañas por tiempo limitado, los modelos más buscados —sobre todo LG, Samsung y Hisense— suelen agotarse rápido por tamaño o stock.

Puedes ver el listado completo de televisiones y pantallas aquí.