Miércoles de Plaza La Comer y Fresko HOY 8 de abril 2026: ofertas irresistibles en frutas, verduras y carnes

Cada semana, el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko se convierte en la oportunidad ideal para quienes buscan estirar el presupuesto sin sacrificar la calidad de lo que consumen. Esta dinámica se enfoca principalmente en frutas, verduras y proteínas frescas, productos que suelen resentir más la inflación; sin embargo, aquí bajan de precio considerablemente.

Para este 8 de abril de 2026, las tiendas volvieron a soltar una lista amplia de descuentos que hacen que el carrito del súper cueste menos.

Lista de ofertas del Miércoles de Plaza La Comer y Fresko hoy 8 de abril

Frutas y verduras

Piña Miel a $19.90 el kilo.

Cebolla blanca a $19.90 el kilo.

Toronja Sangría a $19.90 el kilo.

Naranja Valencia a $19.90 el kilo.

Mandarina a $49.90 el kilo.

Plátano Tabasco a $28.90 el kilo.

Calabaza Italiana a $34.90 el kilo.

Jícama a $32.90 el kilo.

Limón agrio con semilla a $49.90 el kilo.

Guayaba a $39.90 el kilo.

Nectarina a $36.90 el kilo.

Lechuga Romana a $14.90 la pieza.

Jitomate Saladet a $49.90 el kilo.

Brócoli a $38.90 el kilo.

Ajo morado a $39.90 la pieza.

Papa blanca a $49.90 el kilo.

Mamey a $39.90 el kilo.

Mango Paraíso a $49.90 el kilo.

Cebolla Cambray a $7.90 la pieza.

Zanahoria a $21.90 el kilo.

Chayote sin espinas a $36.90 el kilo.

Nopales a $29.90 el kilo.

Chile Serrano a $59.90 el kilo.

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza.

Cebolla morada a $29.90 el kilo.

Cilantro a $7.90 la pieza.

Mango Ataúlfo a $39.90 el kilo.

Aguacate Hass a $49.90 el kilo.

Melón Chino a $29.90 el kilo.

Papaya Maradol a $39.90 el kilo.

Pera de Anjou a $59.90 el kilo.

Fresa a $69.90 la pieza.

Carnes, pollos y pescados

Milanesa Bola de Res a $264.70 el kilo.

Chuleta de Cerdo ahumada a $154.70 el kilo.

Filete de Salmón a $399.00 el kilo.

Camarón mediano a $330.00 el kilo.

Más ofertas

Leche UHT Lala de 1 L a $30.00 c/u.

Salchicha de Res Johnsonville EUA a $216.00 la pieza de 397 g.

¿Por qué estas ofertas son clave para tu economía?

En tiempos donde cada peso parece tener alas, este tipo de promociones funcionan como una estrategia silenciosa para mantener a flote la economía del hogar.

Comprar en días específicos como el Miércoles de Plaza permite aprovechar precios más bajos en alimentos esenciales, lo que ayuda a equilibrar el gasto semanal sin renunciar a una dieta completa.

En otras palabras: no es solo un día de ofertas, es una pequeña victoria contra el ticket del súper.

Tips para aprovechar el Miércoles de Plaza como experta

Llega temprano: los productos más buscados vuelan.

Haz lista previa: evita compras impulsivas.

Prioriza básicos: frutas y verduras de temporada rinden más.

Combina promociones: arma comidas completas con lo que esté en descuento.

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko del 8 de abril de 2026 no solo trae descuentos, trae una oportunidad: llenar tu cocina con productos frescos sin que tu cartera entre en crisis.

Porque sí, comer bien también puede ser un acto inteligente… y estratégico.