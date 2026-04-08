Proyección de la saga completa de Star Wars gratis: fechas y horarios de las funciones en el Centro Cultural Futurama CDMX

Star Wars en Centro Cultural Futurama La proyección de las películas iniciará a partir del jueves 9 de abril hasta el 24 del mismo mes.

El llamado de la Fuerza invita a todos los fanáticos y fanáticas de la emblemática saga de ciencia ficción, Star Wars, al Centro Cultural Futurama ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se proyectará la saga completa en su idioma original como parte del calendario de actividades de la 10ª Expo Star Wars.

La jornada galáctica contó con la participación de Sebastián Llapur (voz de Darth Vader) y diversas actividades como un concierto sinfónico, bandas de rock interpretando temas de Star Wars, combates con sables láser, cosplayers y exposición de coleccionables.

¿Qué días se proyectará la saga completa de Star Wars en Centro Cultural Futurama?

El recinto de artes y cultura vivió la décima edición de este evento que celebra una de las sagas más populares del cine y la cultura pop, la cual reunió a cientos de fanáticos y fanáticas para celebrar la trayectoria de esta intergaláctica historia con cosplays, combates de sables de luz y presentaciones de la música emblemática de la franquicia.

A vísperas del cierre de esta exposición, el Centro Cultural Futurama llevará a cabo la proyección de la saga completa de Star Wars y anunció que todavía existirán conferencias especiales como parte de la programación final del evento.

La proyección de las películas iniciará a partir del jueves 9 de abril hasta el 24 del mismo mes, con funciones en dos horarios distintos para comodidad del público y en el idioma original.

Star Wars en Centro Cultural Futurama: cartelera y horarios

A pesar de que anunciaron dos horarios fijos, algunas películas tendrán una proyección única en horario distinto; a excepción de estos títulos, el resto de los filmes se proyectarán en dos horarios fijos:

12:00 horas.

17:00 horas.

En cuanto a la proyección, se realizará de forma cronológica a la historia, es decir, no será en orden de estreno, sino en el orden del universo de Star Wars, comenzando con el pasado de Darth Vader.

Episodio I - La Amenaza Fantasma: 9 de abril.

9 de abril. Episodio II - El Ataque de los Clones: 10 de abril.

10 de abril. Episodio III - La Venganza de Sith: 11 de abril. Únicamente se proyectará a las 14:00 horas.

11 de abril. Han Solo: Una historia de Star Wars: 13 de abril.

13 de abril. Obi Wan Kenobi: 14 de abril.

14 de abril. Rogue One: Una historia de Star Wars: 15 de abril.

15 de abril. Episodio IV - Una Nueva Esperanza: 16 de abril.

16 de abril. Episodio V - El Imperio Contraataca: 17 de abril.

17 de abril. Episodio VI - El Regreso del Jedi: 20 de abril.

20 de abril. Episodio VII - El Despertar de la Fuerza: 21 de abril.

21 de abril. Episodio VIII - Los últimos Jedi: 22 de abril.

22 de abril. Episodio IX - El ascenso de Skywalker: 23 de abril.

23 de abril. Ahsoka: 24 de abril.

La próxima película de esta popular saga, The Mandalorian and Grogu, llegará a los cines el 22 de mayo de 2026, por lo que si eres fan de las aventuras de los Jedi, Sith y la Alianza Rebelde, acudir a esta proyección será la mejor forma de prepararse para una nueva aventura.

¿Cómo llegar al Centro Cultural Futurama?

El recinto de cultura se ubica en la calle Otavalo #7, esquina con Avenida IPN en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La opción más sencilla para llegar al Centro Cultural Futurama es usando el Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, dirigiéndote a la estación Lindavista de la Línea 6 (Roja). Una vez que sales al exterior, caminarás aproximadamente dos calles hasta el centro de cultura; puedes ubicarte con el apoyo de Google Maps.

La entrada a la proyección de la saga de Star Wars no tiene costo y está abierta para todo público, sin embargo, en caso de llevar infancias contigo, es importante recordar que las películas se proyectarán en idioma original.