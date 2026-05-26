Hot Sale 2026 en Soriana: las mejores ofertas y descuentos que puedes aprovechar hasta el 2 de junio

El Hot Sale 2026 ya arrancó oficialmente en México y las cadenas comerciales comenzaron a lanzar promociones para competir por la atención de millones de compradores. Entre ellas aparece Soriana, que decidió entrar fuerte con descuentos en tecnología, electrodomésticos, línea blanca y productos para el hogar.

La campaña estará vigente hasta el próximo 2 de junio de 2026, tanto en tiendas físicas como en compras en línea, algo que ha provocado un aumento importante en búsquedas relacionadas con pantallas, laptops, celulares y artículos de cocina.

Además, la temporada coincide con la llegada de nuevas promociones de Julio Regalado, una de las campañas más conocidas de Soriana, creando una mezcla de descuentos, meses sin intereses y bonificaciones bancarias que ya comenzó a mover a consumidores en todo el país.

Las mejores ofertas del Hot Sale Soriana 2026

Pantallas y tecnología con descuentos en Soriana

Pantalla Smart TV LG 75″ 4K UHD AI ThinQ (Mod. 75UA80020PSB o 75NU851BPSG): De $16,590.00 a $11,990.00 .

De $16,590.00 a . Promoción bancaria: Al pagar con tarjeta de crédito digital BBVA, queda en un pago final con bonificación del 15% a $10,191.50 (a 18 meses sin intereses, te regala 1,498 puntos y 2% de cashback en dinero electrónico).

Electrodomésticos y línea blanca entran a la batalla del ahorro

Refrigerador automático Midea 15P3: Se encuentra en oferta especial con opción de pago a 6 meses sin intereses de $348.33 mensuales pagando con BBVA (te regala 261 puntos).

Accesorios y Equipo para motocicletas

Chamarra de motociclista deportiva EDGE (Azul Oscuro/Rojo, Talla XL): De $1,590.00 a $1,450.00 .

De $1,590.00 a . Mochila AXS Rígida Port (Verde o Naranja): De $1,250.00 a $899.00 cada una (te regala 112 puntos).

De $1,250.00 a cada una (te regala 112 puntos). Casco Abatible EDGE Helmets “The Avengers” (Tallas M, L y XL): De $2,290.00 a $2,090.00 .

De $2,290.00 a . Casco Abatible EDGE Helmets Boston Beatspeed: De $1,750.00 a $1,590.00 (incluye protección UV y luz LED).

De $1,750.00 a (incluye protección UV y luz LED). Baúl Trasero para Motocicleta R7 Racing P01 (Capacidad 28 L): De $599.00 a $540.00 (incluye base, plato y kit de tornillería; te regala 198 puntos).

Julio Regalado y Hot Sale en Soriana

La edición 2026 tiene un ingrediente extra: el regreso de promociones vinculadas a Julio Regalado, personaje que prácticamente forma parte de la memoria millennial del supermercado mexicano.

Soriana mezcló ambas campañas para ofrecer:

2x1 en productos seleccionados

Hasta 40% de descuento en mercancía

Ofertas especiales en despensa

Bonificaciones bancarias

Promociones digitales exclusivas

Consejos para comprar mejor durante el Hot Sale 2026

Si la misión es ahorrar y no terminar atrapado en compras impulsivas, estos consejos te pueden ayudar: