¿Cuántos días dura el Hot Sale 2026 en México? Fecha límite para aprovechar las mejores ofertas

La campaña de ventas en línea más esperada del año ya comenzó en México. Aquí te comentaremos el día, horarios y toda clase de descuentos que hay en Hot Sale 2026 para esta gran temporada de compras.
Pero mucho ojo, porque debes tener cuidado con los fraudes, puesto que gran parte de las transacciones son en línea.
¿Cuánto dura el Hot Sale 2026?
Si te preguntas cuánto dura el Hot Sale en México, solo toma nota, pues está gran venta solo tiene una duración de 9 días. El evento comenzó este 25 de mayo y concluirá el próximo 2 de junio de 2026. ¡Arma tu lista de compras para que no se te pase ninguna oportunidad!
Durante esta venta puedes encontrar una gran variedad de ofertas, lanzamientos exclusivos, cupones de descuento, rebajas y mucho más.
Los servicios en línea que participan en el Hot Sale comenzaron incluso antes de la fecha oficial, por lo que seguirá habiendo excelentes ofertas en estos días.
Algunas recomendaciones para evitar fraude durante el Hot Sale 2026
- A la hora de adquirir tus productos, verifica si el sitio web es seguro, sospecha de alguna super oferta si el producto no parece lo que cuesta.
- Evita abrir enlaces de dudosa procedencia si te llegan mensajes vía WhatsApp, SMS o redes sociales. Recuerda que el único enlace seguro debe ser el oficial de las tiendas participantes en el Hot Sale.
- Jamás compartas tus datos personales o bancarios a través de correos electrónicos ni por llamadas telefónicas; recuerda que ninguna institución seria te pedirá esos datos por esos medios.
- Utiliza un método de pago seguro, de preferencia, utiliza tarjetas digitales temporales desde la app de tu banco.