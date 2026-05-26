¿Cuántos días dura el Hot Sale 2026 en México? Fecha límite para aprovechar las mejores ofertas

El Hot Sale ya está en marcha Comienza el 25 de mayo y concluye el 2 de junio de 2026 (PEXELS)

La campaña de ventas en línea más esperada del año ya comenzó en México. Aquí te comentaremos el día, horarios y toda clase de descuentos que hay en Hot Sale 2026 para esta gran temporada de compras.

Pero mucho ojo, porque debes tener cuidado con los fraudes, puesto que gran parte de las transacciones son en línea.

¿Cuánto dura el Hot Sale 2026?

Si te preguntas cuánto dura el Hot Sale en México, solo toma nota, pues está gran venta solo tiene una duración de 9 días. El evento comenzó este 25 de mayo y concluirá el próximo 2 de junio de 2026. ¡Arma tu lista de compras para que no se te pase ninguna oportunidad!

Durante esta venta puedes encontrar una gran variedad de ofertas, lanzamientos exclusivos, cupones de descuento, rebajas y mucho más.

Los servicios en línea que participan en el Hot Sale comenzaron incluso antes de la fecha oficial, por lo que seguirá habiendo excelentes ofertas en estos días.

Algunas recomendaciones para evitar fraude durante el Hot Sale 2026