La mejores películas del 2026 hasta ahora: estas son las 8 cintas con calificación más alta de IMDb de este año

Mejores 8 películas del 2026 IMDb presenta las películas mejor calificadas del año.

El año arrancó con películas de renombre en la pantalla grande debido a que la industria todavía se encontraba en la carrera hacia los premios Oscar 2026, sin embargo, el recibimiento público ha alcanzado su estabilidad tras cinco meses de estrenos que capturaron no sólo la atención de la audiencia global, sino que también acumularon una serie de reacciones positivas que hoy colocan a ocho películas en la cima de IMDb, con calificaciones destacables sobre otras grandes producciones lanzadas hasta el momento.

Reuniendo filmes que van desde el terror hasta la ciencia ficción, pasando por el drama, el romance e incluso una notable biografía, estas ocho películas se posicionan como lo mejor del cine durante el 2026 hasta ahora, sin embargo, ¿las has visto todas? ¿Crees que alguna de ellas mantendrá su posición al final del año?

¡Vamos a conocerlas!

Las 8 películas del 2026 mejor valoradas en IMDb: en efecto, es cine

IMDb (Internet Movie Database) es la base de datos en línea más grande del mundo, propiedad de Amazon, cuya tarea es recopilar y almacenar información sobre millones de producciones en el cine, televisión, streaming y videojuegos, incluyendo datos de elencos, equipos de producción, calificaciones y reseñas.

A casi seis meses del inicio de 2026, IMDb ya muestra los ocho filmes mejores calificados del año, cuya valoración está basada en las votaciones de millones de usuarios y usuarias alrededor del mundo, por lo que la calificación final no se alinea a la crítica, sino al recibimiento del público para quien se realiza este arte.

De acuerdo con la base de datos, las ocho películas del 2026 con calificaciones más altas a nivel global, son:

Proyecto Fin del Mundo: 8.3

Project Hail Mary, en su idioma original, fue la cinta “inesperada” del año, una sencilla aventura de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling que ofrece más que efectos prácticos para viajar al espacio, entregando también al público una historia que escala a niveles personales gracias a la emotiva narrativa sobre el papel de la humanidad para salvar el cosmos.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, con un guión de Drew Goddard, la película está basada en la novela homónina de Andy Weir.

Este filme se encuentra todavía disponible en las salas de Cinépolis y Cinemex en México, consolidándose como un éxito global al recaudar $140.9 millones de dólares en la taquilla mundial.

Obsesión: 8.2

Bajo la sinopsis “el anhelo romántico desesperado de un hombre por su amor platónico desencadena un hechizo siniestro", la película de bajo presupuesto se convirtió en una de las revelaciones del cine de terror contemporáneo.

Dirigida por Curry Barker, quien hace su debut como director con este perturbador filme, y una interpretación inquietante de Inde Navarrete, Obsession superó la maldición que suele perseguir a las películas de terror al no obtener grandes números en taquilla tras su estreno, pues su popularidad continúa incrementando con el paso de los días.

Michael: 7.7

A pesar de las duras primeras críticas que la biografía del ‘Rey del Pop’ recibió, la respuesta del público la consolidó como un éxito en taquilla y contribuyó a la confirmación de una segunda parte de la historia que seguirá explorando la vida de uno de los artistas más importantes en la historia de la música.

Las Ovejas Detectives: 7.7

IMDb 2026 Mejores 8 películas del 2026 hasta ahora, según IMDb.

Esta ingeniosa película también saltó a la lista de mejores calificadas de forma inesperada, pues se trata de un novedoso filme de misterio que sigue la aventura de un grupo de ovejas en el mundo humano para desentrañar el crimen que les arrebató a su querido pastor, George.

La película, que combina animación 3D con escenarios reales, cuenta con el destacado reparto de Hugh Jackman, Emma Thompson, Patrick Stewart y Bryan Cranston, basada en la famosa novela Tres bolsas llenas de Leonie Swan.

El Drama: 7.3

La película que ganó gran popularidad previo a su estreno debido a la ingeniosa campaña de promoción, cumplió las expectativas de entregar al público un drama absoluto, con tintes de comedia negra y un romance imperfectamente perfecto que atraviesa la ruda marea de la moral inflexible rumbo al matrimonio.

Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, la película dirigida por Kristoffer Borgli, mantiene su dominio en la lista de las mejores calificadas a pesar del polémico debate que causó el tema directamente relacionado al conflicto del filme.

Pero hablar de eso es spoiler, sssh.

Exterminio: el templo de huesos: 7.2

El terror se mantiene en la lista con esta película británica-estadounidense que presenta la segunda entrega de la franquicia, secuela directa de Exterminio: La evolución.

Con interpretaciones altamente aclamadas, Ralph Fiennes y Jack O’Connell, el filme explora el verdadero peligro de un mundo post-apocalíptico, y no, no se trata de los infectados, sino de la brutalidad y el fanatismo de la propia humanidad.

El Mandaloriano y Grogu: 7.1

A pesar de que su estreno global fue el pasado jueves 21 de mayo, The Mandalorian and Grogu saltó a la lista de las mejores ocho calificadas, brindando esperanza a los fanáticos y fanáticas de la franquicia Star Wars para futuros estrenos en la pantalla grande.

Siguiendo los acontecimientos en la última temporada de la popular serie, Din Djarin y Grogu se enfrazcan en una nueva aventura por la galaxia, enfrentando señores imperiales y sindicatos criminales que amenazan el nuevo orden de paz traído por Luke Skywalker.

¡Ayuda!: 6.8

Esta película de terror psicológico y de supervivencia fue dirigida por Sam Reimi y protagonizada por el dúo de Rachel McAdams y Dylan O’Brien en los papeles de una empleada marginada y su misógino jefe, quienes quedan atrapados en una isla tras el fatídico accidente aéreo que mató al resto de sus compañeros.

Aclamada por sus elementos de comedia negra y thriller, la película se mantiene arriba en las valoraciones de IMDb, además de consolidarse como innovadora en el género.