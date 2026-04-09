Exatlón México, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 9 de abril? Con una participante roja en riesgo de eliminación, conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Rumbo a la recta final, las competencias continúan sufriendo cambios, por lo que esta noche se llevará a cabo la segunda batalla por la Supervivencia; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Después de que la primera batalla por la Supervivencia resultara en que una de las participantes Rojas quedara en riesgo de eliminación, las tensiones por saber qué equipo podría perder otra integrante incrementan.

Por lo que, si te interesa conocer quién estará en riesgo de ser eliminado, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Supervivencia en Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy jueves 9 de abril?

Con los Azules dominando la semana 28, llevándose todas las victorias en equipo, los Rojos están ansiosos por recuperarse para evitar la eliminación de una de sus integrantes.

Por lo que la competencia de hoy será reñida, debido a que, a pesar de que los Azules han ganado las últimas competiciones, los Rojos han demostrado tener un dominio en las batallas por la Supervivencia.

Mientras tanto, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, quien gana la Segunda Supervivencia hoy 9 de abril en Exatlón es el equipo Rojo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición por la primera Supervivencia de este jueves 9 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quién sale eliminado de Exatlón México?

La semana 28 tendrá un cambio relevante en sus competiciones, pues no habrá Domingo de Eliminación, debido a que ese día los participantes de Exatlón México pelearán por uno de los premios más grandes de la temporada, el cual, según algunos rumores, será un automóvil.

Por lo que esta semana no habrá ningún eliminado de Exatlón México, avanzando todos los integrantes de ambos equipos a la semana 29 de la temporada.