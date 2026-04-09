¿Qué dicen las críticas de la nueva temporada de Malcolm?: Así están evaluando la serie a un día de su regreso

Críticas a la nueva serie de Malcolm ‘Malcom in the Middle: Life’s still unfair’ está a un día de su estreno mundial en streaming y las primeras críticas salieron a la luz.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, traducida en Latinoamérica como Malcolm el de En Medio: La vida sigue siendo injusta, se estrenará a nivel internacional este viernes 10 de abril de 2026 a través de las plataformas de streaming Hulu y Disney+, sin embargo, las primeras críticas de la secuela fueron reveladas a partir de este jueves.

En Rotten Tomatoes, la nueva serie de la famolia más famosa y caótica de la televisión en los 2000 obtuvo un puntaje de 79% con reacciones divididas respecto al humor y la trayectoria de la historia, mientras que la revista estadounidense Variety publicó una crítica que señala a la serie como una continuación “innecesaria” y fuera de su tiempo.

Nueva serie de Malcolm el de En Medio: trama y número de episodios

Malcolm in the Middle: Life’s still unfair es continuación de la exitosa serie de una familia caótica de Estados Unidos, vista y narrada desde la percepción lógica y pretenciosa del hijo de en medio, Malcolm, quien nació como un genio pero aún debe aprender las enseñanzas simples de la vida que su familia le provee.

En esta nueva miniserie de cuatro episodios, Malcolm volverá a dirigirse al público para narrar el éxito de su vida adulta: un negocio benéfico, padre soltero de una adolescente y relación prometedora con una mujer exitosa.

Dichos elementos hacen de su día a día la experiencia de vida tranquila que siempre deseó, todo gracias a un sencillo sacrificio: mantener un contacto muy limitado con sus padres y hermanos, incluso ocultándolos de su hija y novia, lo que ocasionará una serie de eventos caóticos rumbo a la celebración de bodas de Hal y Lois.

Puntuación en Rotten Tomatoes de Malcolm el de En Medio: La vida sigue siendo injusta

Las reacciones en el sitio web de críticas de televisión y cine fueron divididas, ya que algunos de los comentarios señalaron a la miniserie como “innecesaria” o “desagradable” al mantener un humor que, aparentemente, ya no encaja con la época actual.

Sin embargo, predominan las críticas positivas al nuevo producto, destacando principalmente que mantener el humor “ruidoso, sincero e irregular” es respetar la tradición original de la serie y la convierte en una historia que vale la pena ver, sobre todo por los fanáticos y fanáticas de la familia que encantó al mundo en los primeros años del nuevo siglo.

“Esta miniserie de cuatro partes es una alegre celebración de una gran serie y una magnífica prueba de que ha llegado su momento… de nuevo", expresa una de las críticas, lo que termina por colocar al proyecto con una puntuación de 79% a un día de su estreno internacional.

“Esa época ya pasó”: crítica de Variety sobre la nueva serie de Malcolm el de En Medio

Aramide Tinubu, crítica de televisión y entretenimiento estadounidense reconocida por su trabajo en Variety, fue contundente en su reacción a Malcolm in the Middle: Life’s still unfair, afirmando que la secuela es “innecesaria”.

“Aparte de Cranston y Kaczmarek, que siguen impecables casi tres décadas después, ninguno de los demás chistes funciona ni revela nada significativo sobre la comedia original”, escribió para la prestigiada revista de Estados Unidos, halagando el trabajo del actor y actriz que dan vida a la dupla Hal y Lois, pero condenando la falta de fluidez en los chistes de la serie.

De acuerdo con la periodista, el humor de la nueva serie de Malcolm se siente “torpe y forzado”, declarando que la época exitosa de esta historia pertenece a otra época “y esa época ya pasó”, sentenció.

No obstante, Malcolm in the Middle fue una serie que destacó por su humor irregular e irreverente, por lo que el éxito de su nueva entrega vuelve a estar en manos del grupo que la hizo tan famosa en primer lugar: el público.