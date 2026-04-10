Elenco de Malcolm el de en medio en Venga la Alegría: fijan fecha para su visita al programa de TV Azteca Los actores de Malcolm el de en medio se estarán presentando en Venga la Alegría; conoce cuándo, a qué hora y cómo ver la transmisión (Hulu y Venga la Alegría)

El elenco de Malcolm el de en medio estará en la Ciudad de México presentándose en Venga la Alegría, por lo que aquí te decimos cuándo, a qué hora y cómo ver la transmisión de este programa.

Como parte de la promoción de la nueva temporada de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, parte de su elenco se estará presentando en Venga la Alegría el próximo 14 de abril, según lo confirmó el programa.

El elenco de Malcolm el de en medio llega a México: ¿Cuándo estarán en Venga la Alegría?

De acuerdo con lo anunciado por TV Azteca, televisora que transmite Venga la Alegría, el cast de Malcolm el de en medio se estará presentando en su programa matutino este martes 14 de abril.

Aunque no se ha señalado la hora exacta en la que el cast saldrá al aire, el programa Venga la Alegría comienza a las 8:55 am, por lo que tendrás que seguir la transmisión para no perderte la participación del elenco de Malcolm el de en medio.

¿Qué integrantes del cast original visitarán el foro de TV Azteca?

Aunque la participación del cast de Malcolm el de en medio en Venga la Alegría pueda despertar la ilusión en los fanáticos mexicanos de esta serie, el programa confirmó que solo participarán Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, quienes interpretan a Malcolm, Reese y Francis respectivamente.

Esto a pesar de que en la nueva temporada de Malcolm el de en medio continúe participando el cast original, a excepción del actor que interpreta a Dewey, Erik Per Sullivan.

Anteriormente, TV Azteca ha sido tendencia en redes sociales por traer artistas internacionales al programa Venga la Alegría, como Katy Perry, a quien subieron a un camión de ruta, o a Drake Bell, actor de Drake & Josh, otro programa querido por los mexicanos.

Cómo ver en vivo la entrevista con el elenco de Malcolm el de en medio

Podrás ver Venga la Alegría, donde se presentará el elenco de Malcolm el de en medio, en el canal de televisión abierta Azteca Uno.

O bien, seguir la transmisión en vivo en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.