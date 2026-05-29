Canciones del Mundial FIFA 2026: estos son todos los temas oficiales y no oficiales de la Copa del Mundo

FIFA SOUND La pasión por el futbol y la música colisionan cada Copa Mundial de la FIFA, siendo la edición de este 2026 la que reúne más temas oficiales (y no oficiales) que nunca.

FIFA SOUND es el álbum oficial de la Copa Mundial 2026, un proyecto internacional que combina los idiomas universales del futbol y de la música al recopilar diferentes estilos, ritmos y esencias, con el propósito de celebrar la multiculturalidad del torneo y la unión global que suscita la pasión por el balompié.

Durante los últimos meses, la FIFA ha liberado de una en una las canciones que forman parte del ambicioso álbum de música, reuniendo artistas de diferentes continentes y géneros para reflejar la diversidad que caracteriza a esta fiesta mundial del futbol.

Canciones oficiales del Mundial FIFA 2026: ¿cuáles son y dónde escucharlas?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene por objetivo crear un ritmo global que celebra el futbol, arrancando con el primer sencillo del proyecto: Lighter, tema que reunió a tres artistas internacionales provenientes de cada uno de los países anfitriones del Mundial 2026.

A cargo de Jelly Roll (Estados Unidos), Carín León (México) y Cirkut (Canadá), el sencillo es una canción que destaca al mezclar las raíces country de Jelly Roll con la influencia regional mexicana de Carín León, fusión que refleja la energía cultural compartida de Norteamérica y pretende celebrar la pasión global por el futbol.

Paulatinamente en los meses siguientes al primer sencillo del álbum, otras canciones se sumaron a la música oficial del Mundial 2026, entre ellos Belinda y los Ángeles Azules con el tema ‘Por Ella’, canción festiva que enaltece el sonido tradicional de la cumbia de Iztapalapa fusionado con la energía pop de la cantante.

El ambicioso proyecto de la FIFA para el sonido de este Mundial 2026 parece estar completo, habiendo reunido también a artistas como Daddy Yankee, LISA de Blackpink y la incondicional Shakira, recurrente en las fiestas mundialistas, por lo que el setlist completo luce de la siguiente forma:

Goals (LISA, Anitta, Rema).

(LISA, Anitta, Rema). Lighter (Jelly Roll, Carín León, Cirkut).

(Jelly Roll, Carín León, Cirkut). Echo (Daddy Yankee, Shenseea).

(Daddy Yankee, Shenseea). Illuminate (Jessie Reyez, Elyanna).

(Jessie Reyez, Elyanna). Por Ella (Belinda, Los Ángeles Azules).

(Belinda, Los Ángeles Azules). Dai Dai (Shakira, Burna Boy).

(Shakira, Burna Boy). Desire (Robbie Williams, Laura Pausini): tema que se cantó durante el sorteo de Fase de Grupos.

(Robbie Williams, Laura Pausini): tema que se cantó durante el sorteo de Fase de Grupos. Game Time (Future, Tyla).

La elección de estos reconocidos y reconocidas artistas, así como de estrellas emergentes, tuvo por objetivo crear "un viaje musical inspirado en elfútbol y en su alcance global".

Canciones no oficiales del Álbum Oficial de la FIFA: ¿qué otros temas hablan de la Copa del Mundo 2026?

El entusiasmo mundialista no termina en el álbum oficial de la FIFA, sino que continúa extendiéndose de la misma forma que siempre ha hecho el futbol y la musica, superando fronteras e idiomas para entregar un mensaje de unión y diversidad.

Una de las canciones no oficiales que más reacciones positivas obtuvo, fue Un Solo Corazón de Grupo Frontera, ya que su video oficial incluye a jugadores destacados como Memoa Ochoa, Rafael Márquez e incluso Armando ‘Hormiga’ González; a su vez, la canción está centrada en la pasión por la Selección Tricolor y la pasión por el futbol que caracteriza al pueblo mexicano.

De la misma manera, enalteciendo que México llevará tres mundiales en su terreno y apoyando al equipo nacional que representará al país en el Mundial 2026, Molotov, MC Davo, EMJAY se unieron con VIVA MÉXICO, un tema que fusiona el rock, rap y género urbano mexicano.

Aunque México no es el único país celebrando su participación en el torneo internacional de futbol, ya que Emin Gradaščević liberó una canción y video para festejar la clasificación de Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026; el tema recibió una gran aceptación, incluso internacional, recibiendo opiniones como “da un aire a los Auténticos Decadentes, pero en versión balcánica” y “no puedo sacarla de mi cabeza”.