La Comer y Fresko: conoce las bonificaciones semanales de tu Monedero Naranja

Bonificaciones de La Comer y Fresko hoy en tu Monedero Naranja Foto: La Crónica

Cada semana, La Comer y Fresko se convierten en una gran oportunidad para quienes buscan estirar el presupuesto del súper gracias a las bonificaciones especiales del Monedero Naranja, un beneficio que permite acumular saldo electrónico en compras seleccionadas y aprovechar promociones exclusivas en distintos departamentos.

De acuerdo con la información oficial de la cadena, estas dinámicas cambian constantemente e incluyen desde abarrotes y productos perecederos hasta artículos para el hogar, lo que las vuelve una herramienta clave para ahorrar en la despensa. Por ello, en esta nota te decimos cuáles de esos productos otorgarte esas pequeñas bonificaciones que, a la larga, se convierten un un ahorro sustancial al bolsillo.

La Comer y Fresko: ¿qué producos dan bonificaciones en el Monedero Naranja?

De acuerdo con la información del supermercado, estos productos te dan bonificación en tu Monedero Naranja ya sea en compras físicas o en línea:

Aceites de oliva: bonificación de $10 por cada $50 de compra

Productos Aguascalientes: $10por cada $50 de compra

Tintes para el cabello: $25 por cada $100de compra

Flores y plantas artificiales del departamento de Regalos: $30 por cada $100 de compra

Calcetería Wilson: $25 por cada $100de compra

Pelotas y raquetas: $20 por cada$100de compra

¿En qué casos aplica la bonificación en tu Monedero Naranja?

Válido en compras realizadas del 10 al 16 de abril de 2026.

No aplica mayoreo.

Los precios son válidos el día de la entrega, no aplica con otras promociones o cupones y hasta agotar existencias.

Promoción válida en las tiendas que tengan disponibles estos productos.