¿Liga MX regresa al FIFA?: estas son las razones que apuntan a un acuerdo con EA Sports FC 27

EA Sports FC El futbol mexicano regresaría al popular videojuego de futbol

Después de varios años de ausencia, la Liga MX podría estar de regreso en el popular videojuego EA Sports FC, antes conocido popularmente como FIFA. Nuevos reportes apuntan a que la primera división del futbol mexicano ya tiene un acuerdo para estar para la temporada 2026-2027, esto es lo que se sabe.

¿Va a regresar la liga MX al FC 27?

Las versiones sobre el regreso de la Liga MX tienen su origen en reportes periodísticos y comentarios de actores vinculados al futbol mexicano. De acuerdo con múltiples reportes, los directivos del futbol mexicano vienen trabajando para poder reincorporar las licencias al videojuego.

Ahora, el comentarista de Fox Sports, Raoul ‘Poloo’ Ortiz reveló en sus redes sociales que la Liga MX ya tiene un acuerdo formal para regresar completamente su licencia a este videojuego. De esta forma, los gamers podrán disfrutar de logotipos, uniformes y jugadores oficiales de sus equipos favoritos como Pumas, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres, entre otros.

¿Por qué la Liga MX dejó de ser parte del FIFA?

La ausencia del futbol mexicano en la saga ocurrió desde 2022. Ese año, la Liga MX firmó un contrato de exclusividad con la empresa japonesa Konami para que sus clubes, estadios y jugadores aparecieran únicamente en el videojuego eFootball .

Este movimiento rompió una relación de casi dos décadas con EA Sports, desarrolladora que había integrado al futbol mexicano como una de sus ligas recurrentes. Casos similares han ocurrido con otros clubes y ligas en el mercado global, donde acuerdos exclusivos provocan la pérdida de licencias en títulos competidores .

Sin embargo, la estrategia no tuvo el impacto esperado entre los usuarios. Diversos análisis de la industria señalan que eFootball no logró igualar el alcance ni la base de jugadores de EA Sports FC, lo que mantuvo viva la demanda por el regreso de la Liga MX a la franquicia líder.

México: uno de los países que más juega al FIFA

El interés por recuperar la Liga MX no es menor. México representa uno de los mercados más relevantes para los videojuegos de futbol a nivel global, tanto por volumen de jugadores como por consumo dentro del ecosistema digital.

La franquicia EA Sports FC mantiene una posición dominante en el sector gracias a su amplio portafolio de licencias, modos de juego y comunidad global . En ese contexto, la inclusión de ligas con alta base de aficionados, como la mexicana, es estratégica para mantener “engagement” en regiones clave de América.

Aunque no hay un lugar oficial, México es uno de los mercados clave de este videojuego como uno de los países con mayor número de gamers con un estimado de 3.3 milloes de personas usuarias. Además, la Liga MX también es importante para los fans mexicanos y latinos en los Estados Unidos.