¿‘Mortal Kombat’ al clásico estilo arcade? Filtran la posible palomera de la película en México

Posible palomera Cinépolis de Mortal Kombat en México Los coleccionables de Mortal Kombat II fueron anunciados en Estados Unidos; rumores en redes sociales apuntan que México podría tener la palomera estilo arcade.

Las palomeras coleccionables se han vuelto una de las apuestas más seguras en las cadenas de cine desde el crecimiento de su popularidad durante los grandes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que la próxima entrega de Mortal Kombat no podía quedarse sin su palomera especial para el estreno de su ansiada secuela.

De acuerdo con las filtraciones que se difundieron en redes sociales sobre los coleccionables anunciados en Estados Unidos, internautas comenzaron a especular que México podría tener la palomera estilo arcade, un diseño nostálgico que revive la esencia del videojuego que inspira a la película de fantasía oscura y artes marciales.

¿La palomera arcade de Mortal Kombat se venderá en México?

Hasta el momento, no se ha realizado un anuncio oficial que confirme la venta de esta palomera específica en los cines del país, sin embargo, las especulaciones en redes sociales apuntan a México como uno de los candidatos a obtener la nostálgica palomera.

El diseño tiene la forma de la clásica Máquina de Arcade, aquella a la que ibas a gastar el cambio de las tortillas o perder un poco de tiempo después de salir de la escuela, la cual fue el primer acercamiento a Mortal Kombat para muchos de sus fanáticos y fanáticas.

En colores verde y negro, la palomera presume el logo de la película en la parte posterior e inferior de la máquina arcade, además de que posee una pequeña pantalla con diseño holográfico que muestra a los personajes principales de la historia.

Debido que aún se desconoce si realmente se venderá en México, tampoco hay información respecto a su precio o si se venderá de la misma forma que la palomera de Yoshi para Super Mario Galaxy, coleccionable con restricción para socios del cine.

¿Cuáles son los otros coleccionables que saldrán de Mortal Kombat II?

La filtración de los coleccionables disponibles en Estados Unidos dio a conocer diversos diseños de palomeras y vasos que saldrán a la venta para la secuela inspirada en el popular videojuego, nuevamente dirigida por Simon McQuoid.

Alguno de estos coleccionables son:

Palomera Shao Kahn .

. Vasos doble combo de Johnny Cage y Kitana .

y . Vaso de Dragón.

Vaso de combate, el cual muestra a dos de los personajes peleando en la tapa del envase.

¿Cuándo se estrenará Mortal Kombat 2?

La ansiada segunda parte de este universo de fantasía oscura y artes marciales llegará a los cines el 8 de mayo de 2026, prometiendo una nueva aventura que llevará a la pantalla grande la esencia clásica de los videojuegos.

Mortal Kombat, la primera parte estrenada en el año 2021, se encuentra en el catálogo de las plataformas de streaming Netflix y HBO Max, mientras que la tercera entrega ya ha sido confirmada.