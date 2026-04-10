Tienda del Dr Simi en Japón: ¿Dónde está, cómo es y qué venden?

Tienda del Dr Simi en Tokio, Japón El establecimiento presenta en varias versiones al famoso personaje de Farmacia Similares

La marca mexicana Farmacias Similares inició una nueva fase en su estrategia de expansión internacional con la apertura de una tienda temporal del Dr. Simi en Shibuya, Japón.

El anuncio fue realizado por Víctor González Herrera, quien explicó que la elección del lugar responde a su capacidad para concentrar expresiones de moda, música, arte y subculturas, lo que permite proyectar la identidad del personaje hacia nuevas audiencias.

¿Dónde está la tienda del Dr. Simi en Japón?

La tienda se localiza en Shibuya, en Tokio, un punto centríco por su flujo constante de visitantes y su papel como escaparate de fenómenos culturales contemporáneos.

¿Cómo es la tienda del Dr. Simi en Tokio?

El espacio está dividido en tres niveles, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia distinta en torno al personaje.

El recorrido inicia en en el primer piso. Se trata de un entorno inspirado en un restaurante de sushi, donde los visitantes tienen un primer acercamiento a la historia del personaje. En esta área se presentan contenidos informativos sobre su llegada a Japón mediante un formato tipo Simi TV.

También se incluye el “Simi’s Room”, un espacio con fotografías y notas de viaje que muestran la presencia del Dr. Simi en diferentes partes del mundo.

El segundo nivel funciona como un centro de entretenimiento inspirado en los arcades japoneses. El área incorpora actividades digitales y lúdicas, como juegos de luces, cabinas para fotografías y una máquina que permite crear canciones con la voz del personaje.

El último nivel, denominado “El Taller Dr. Simi”, presenta una ambientación basada en los mercados tradicionales de México.

En este espacio se comercializan distintos productos oficiales como playeras, peluches, mochilas y llaveros. Además, se ofrecen artículos exclusivos disponibles únicamente en esta tienda, orientados a quienes buscan piezas de colección.

¿Qué venden en la tienda del Dr. Simi en Japón?

La oferta se centra en souvenirs y mercancía del personaje, con un énfasis en productos de edición limitada.

La tienda tuvo una preapertura el 10 de abril, mientras que la inauguración oficial es el 13 de abril. El espacio estará disponible hasta el 10 de mayo.