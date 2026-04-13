Se cae la app BBVA este lunes 13 de abril: usuarios se quejan de fallas en el sistema

Fallas en BBVA El error en el sistema se hizo viral rápidamente luego de que varias personas se quejaran por no poder acceder a sus cuentas desde la app.

Por si este lunes necesitaba más caos que el del paro en el metro de la CDMX, los bloqueos en la México-Cuernavaca y el regreso a clases de estudiantes de primarias y secundarias, miles de personas usuarias están reportando problemas con la aplicación de BBVA. Así que no eres la única ni el único que está experimentando esta situación hoy lunes 13 de abril.

¿Qué pasa con la App de BBVA? Usuarios reportan problemas con el sistema

En algo que se ha convertido ya casi en una tradición, usuarios de BBVA están reportando que no pueden acceder correctamente a sus cuentas del banco a través de la aplicación. Por medio de sus redes sociales, se han quejado de que el sistema está fallando a nivel nacional y a través de sus dispositivos móviles.

De esta manera, no han podido revisar su saldo, realizar transferencias, ejecutar movimientos entre cuentas propias e incluso, sacar dinero en algunos cajeros físicos. En la aplicación, se muestra el mensaje “¡Los sentimos! Por el momento el servicio no está disponible. Inténtelo de nuevo más tarde", generando frustración y enojo entre sus cuentahabientes.

Error en BBVA La aplicación móvil envía un mensaje de error al querer ingresar, mismo que afecta a usuarios y usuarias en todo el país este lunes 13 de abril.

¿Qué hacer si está fallando mi aplicación de BBVA este lunes 13 de abril?

Aunque BBVA no ha señalado cuál es el problema actual con su aplicación, se sabe que estos problemas suelen ocurrir cuando hay una caída de los servidores por saturación o bien, algún mantenimiento técnico que se realizan periódicamente para hacer algún tipo de actualización o mejora del funcionamiento.

Por lo tanto, te recomendamos tener paciencia para poder realizar tus movimientos bancarios. Por lo general, estas situaciones se corrigen en un par de horas, por lo que se espera que el funcionamiento se reanude con normalidad durante el transcurso del día.