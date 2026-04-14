Álbum Panini del Mundial 2026: estos precios tendrá en Liverpool; incluido el paquete de sobres y versión de colección (Panini oficial)

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la edición más grande y ambiciosa en la historia, diseñada para ofrecer una experiencia única a coleccionistas y aficionados. Cuenta con 112 páginas donde podrás reunir a las 48 selecciones participantes, sus jugadores, escudos y momentos más destacados del torneo.

Esta es una publicación coleccionable de la editorial italiana Panini, diseñada para albergar estampas autoadhesivas, llamadas cromos, que se venden por separado en sobres. Los álbumes Panini son famosos mundialmente por sus colecciones temáticas, especialmente las de la Copa Mundial de la FIFA, lanzadas desde 1970.

Aquí te compartimos qué es lo que ofrece la versión de colección del álbum en Liverpool, así como los precios y fecha de lanzamiento de todos los productos conmemorativos del Mundial FIFA 2026 de Panini.

Álbum Panini de colección del Mundial 2026: precio en Liverpool

El Pack Alhajero Liverpool de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un acabado premium, incluye 106 sobres, más estampas exclusivas coleccionables de esta edición del Mundial, además de el álbum Panini coleccionable de pasta dura. Este paquete estará en un precio de 2,999 pesos en Liverpool, disponible en una versión multicolor alusiva a México y será entregado en un envase HL-Hard Line.

El producto premium para los coleccionistas de cromos del Mundial de Futbol 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá fungirán como sedes, tendrá unas dimensiones de 28.5 cm de ancho por 5.1 cm de alto.

Pero, si lo que te interesa es únicamente el álbum Panini coleccionable de pasta dura y quieres comprar los sobres por separado, este lo podrás encontrar por 349pesos, con envío gratis a todo el país en Liverpool.

Álbum Panini de pasta suave y paquete de sobres del Mundial 2026: precios en Liverpool

Si te interesan la estampas del Mundial de este año, pero no eres un coleccionista, el álbum de FIFA World Cup 2026 en su versión de pasta suave puede ser perfecto para ti.

Fabricado por la editorial italiana Panini, este álbum de pasta suave, en su versión multicolor, estará disponible en solo $99 pesos, ofreciendo una opción accesible, con un diseño llamativamente colorido bajo el sello “Somos México” para todos aquellos entusiastas de este torneo.

Por otra parte, la caja de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 incluye 100 sobres. Esta se encontrará disponible en un precio de 2,500 pesos, precio que parece estar más inclinado a los coleccionistas que a los entusiastas; sin embargo, con este producto se promete que te permitirá estar más cerca de completar tu álbum.

Finalmente, el sobre con 7 estampas colección FIFA World Cup 2026 México, Canadá y Estados Unidos se encuentra en un precio de 25pesos.

Álbum Panini, sobres y estampas coleccionables del Mundial 2026: ¿cuándo saldrán a la venta?

En Liverpool, tanto el Pack Alhajero Liverpool de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con acabado premium, que incluye el álbum coleccionable y la caja con 100 sobres, se encuentran en su fase de preventa.

Esto significa que cada uno de los artículos conmemorativos de Panini para este Mundial de Futbol, estarán disponibles en Liverpool a partir del 30 de abril de 2026.