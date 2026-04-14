¿Cuándo sale el iPhone 18? Filtran detalles del nuevo teléfono de Apple. (@theapplecycle)

De acuerdo con el calendario oficial de lanzamiento del producto más popular de Apple, el nuevo iPhone 18, tanto en su versión Pro como Max, debería estar en los estantes de todo el mundo en septiembre de 2026; sin embargo, de acuerdo con revistas como Glamour y páginas especializadas en tecnología, existe la posibilidad de que su lanzamiento se retrase hasta primavera de 2027, debido a que este debe pasar primero por una etapa de Prueba de Validación de Producto. Aunque cabe destacar que esta información es más cercana al terreno de la especulación, ya que no ha sido publicada por Apple.

Sin embargo, cuentas especializadas, cómo el Ciclo de la Manzana, una página de noticias y rumores de Apple, apuntan a que el iPhone 18 Pro podría estar disponible en cinco meses.

Filtran detalles del nuevo iPhone 18

Aunque el misticismo y la proyección mercadológica que logra la empresa fundada por Steve Jobs el 1 de abril de 1976 en California, Estados Unidos, se han mantenido con el cambio generacional del iPhone, este año las filtraciones del nuevo iPhone 18 Pro/Max han generado un gran revuelo entre los aficionados de la marca, concentrando las miradas en el color estrella que podría catapultar a este dispositivo móvil.

Aquí te compartimos los detalles de las filtraciones del próximo teléfono de Apple.

Dynamic Island: “Menos es más”; la apuesta de Apple en el iPhone 18 Pro

La Dynamic Island es una zona interactiva en la parte superior de la pantalla del iPhone 14 Pro y modelos posteriores, que busca reemplazar el antiguo notch, una tecnología también implementada por la empresa californiana. Sin embargo, de acuerdo con las filtraciones recientes, en el iPhone 18 Pro esta cambiará totalmente y podríamos encontrarnos con un dispositivo cuya isla dinámica sea hasta un 35% más pequeña, lo que significaría mayor espacio de pantalla útil.

De acuerdo con The Apple Cycle en X, este cambio será posible gracias a la implementación del “cristal microtransparente empalmado”, con el cual se podrá ocultar parte de los sensores del Face ID, por lo que el iPhone 18 Pro/Max podría ofrecer la sensación de tener un teléfono más grande por la amplitud en la pantalla.

Apple 18 Pro: posibles innovaciones de Apple

En dichas filtraciones se apunta que esta nueva generación de iPhone ofrecerá un salto en rendimiento y eficiencia energética debido al chip A20 Pro integrado, el cual ofrecerá una mayor densidad de transistores. Esto se traduce en una mejoría en el rendimiento del dispositivo y la reducción del consumo de energía sin aumentar el tamaño físico del chip.

Además, se adelanta que el próximo iPhone podría tener integrada la conectividad satelital 5G, lo que brindaría una mayor y más potente conexión a internet.

Aunque no podría considerarse como innovación, uno de los detalles que más llamó la atención entre seguidores de Apple es el color estrella del nuevo iPhone 18 Pro, pues se dice que romperá con la sobriedad monocromática para brincar a un rojo cobrizo intenso, inclinándose por la elegancia y el lujo.

Con esto, la empresa de la manzana posicionaría su producto como un estandarte de color a seguir, de acuerdo con Digital Chat Station, quien apunta a que el color rojo intenso que se rumorea para el iPhone 18 Pro ya está siendo prototipado por fabricantes de teléfonos Android.

The Deep Red color rumored on iPhone 18 Pro is already being prototyped by Android phone makers!



Source: Digital Chat Station pic.twitter.com/UiKIwJhH82 — Apple Cycle (@theapplecycle) April 13, 2026

¿Cómo será la cámara del nuevo iPhone 18?

Una de las filtraciones que más ha generado curiosidad, además del color estrella del iPhone 18 Pro, es la implementación de una tecnología que ofrezca características de una cámara réflex o profesional en un dispositivo móvil; hablamos de la posibilidad de tener control absoluto del diafragma en la imagen.

La apertura variable que se rumorea tendrá la cámara principal del iPhone 18 Pro será un salto en la posibilidad de tecnología pro en cuanto a fotografía y video profesional, pues se trata de la apertura de una cámara en un teléfono móvil, hecho que ofrece mayor control en la escena, desde la profundidad de campo hasta la entrada de luz. Habrá que ver de qué manera se resuelve, pues no es posible hasta el momento integrar óptica avanzada en un dispositivo móvil.