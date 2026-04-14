Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 14 de abril? Conoce quién gana hoy el Duelo de los Enigmas en Exatlón México (Exatlón México)

Esta noche ambos equipos competirán en el Duelo de los Enigmas, además de la batalla por dos Power Tokens; conoce quién gana hoy en Exatlón México.

Tras la victoria del equipo Azul sobre la Villa 360 y la Ventaja, los Rojos se encuentran deseosos de ganar la siguiente competencia de la semana 29.

Por lo anterior, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy, 14 de abril, del Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy, 14 de abril?

Con los Azules manteniendo la Villa 360 una semana más, los Rojos intentarán ganar la siguiente competencia de esta semana, la cual promete dar uno de los premios más especiales de la temporada.

Mientras que en las últimas semanas los Azules se han ido recuperando tras la pérdida de algunos de sus integrantes, los Rojos se encuentran en medio de una mala racha, en la que han perdido la mayoría de las competiciones.

Debido a que en la competencia de hoy de Exatlón México, además de la fuerza física, también interviene la fortaleza mental, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por conocedores, el ganador del Duelo de los Enigmas este martes 14 de abril será el equipo Azul.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy martes 14 de abril

El capítulo con la competición del Duelo de los Enigmas de este martes 14 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Recuerda que primero se llevará a cabo la competencia por el Power Token.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, llamada también Azteca Uno.