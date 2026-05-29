Resultados Lotería Nacional 29 de mayo: números ganadores del Sorteo Superior 2884

Sorteo Superior 2884 de la Lotería Nacional Este 29 de mayo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2884 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este viernes 29 de mayo bajo la expectativa de conocer los números ganadores y resultados de esta edición, que como es costumbre, cuenta con una bolsa millonaria distribuida en varios premios para los participantes que compraron un cachito o series completas.

Esta edición estuvo dedicada al Mundial Social-Juego de Pelota INAH. Desde la perspectiva arqueológica e histórica, el juego de pelota en Cobá constituye una evidencia material de la compleja espiritualidad maya.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2884?

El Sorteo Superior 2884 entregó un premio mayor de 17 millones de pesos distribuidos en dos series. El esquema de premiación establece que el monto completo corresponde a quienes poseen ambas series del número ganador, mientras que cada serie representa la mitad del total asignado.

El costo del cachito fue de 40 pesos, una cifra que permitió mantener el acceso a distintos perfiles de jugadores. Además del premio principal, la estructura incluyó premios secundarios de hasta 425 mil pesos, lo que incrementó el interés entre quienes buscan oportunidades adicionales dentro del sorteo.

La serie completa tuvo un precio de 800 pesos y el paquete de dos series alcanzó los mil 600 pesos.

Transmisión en vivo | Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La transmisión del Sorteo Superior se realiza en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Desde ahí, los participantes pueden seguir cada etapa del evento y escuchar a los tradicionales Niños Gritones anunciar los números premiados.

El video completo del sorteo permanece disponible en las plataformas oficiales de la institución, lo que permite revisar los resultados y verificar cada extracción una vez concluida la jornada.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2884 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2884 inicia a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2884 de la Lotería Nacional?

Los resultados del Sorteo Superior 2884 pueden consultarse mediante los canales oficiales habilitados por la Lotería Nacional. En el portal digital de la institución es posible ingresar el número del cachito para verificar si obtuvo algún premio.

También se mantiene la opción de acudir a puntos de venta autorizados en diferentes estados del país. En esos establecimientos, los agentes expendedores realizan la revisión de boletos y orientan a los participantes sobre el procedimiento para validar y cobrar los premios correspondientes.