¿Fracaso para Paramount? La película completa de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’ circula en redes sociales antes de su estreno

Filtran Avatar: La Leyenda de Aang Un error de Paramount llevó la nueva película de Avatar a manos de un usuario aleatorio, lo que desencadenó extorsión y posterior filtración completa del filme animado.

Más de diez años atrás, las Tribus del Internet, el Reino del Cine, los Nómadas de la Animación y la novicia Nación del streaming convivían en armonía, pero todo cambió cuando Paramount atacó... su propio material, pues tras un error cometido por el estudio, un usuario recibió la película completa de Avatar: La Leyenda de Aang vía correo electrónico y desencadenó el caos en el mundo del arte animado.

En 2021, Avatar Studios presentó al público una agenda que anunciaba tres futuros proyectos para el universo. Uno de ellos, la primera película a realizarse, seguiría la historia del primer protagonista, Aang, y sus amigos Katara, Sokka, Toph y Zuko en sus vidas como adultos, proyecto que sería producido por Paramount.

Sin embargo, la película ha sufrido diversos golpes a lo largo de su realización que, al día de hoy, parece que han terminado de enterrar el estreno oficial tan ansiado por los fanáticos y fanáticas de este mundo, amenazando también las propuestas futuras de Avatar Studios.

¿Qué ha dicho Paramount sobre la filtración de Avatar: La Leyenda de Aang?

“No hay filtración de Avatar: La Leyenda de Aang en Ba Sing Se...”, o al menos, es lo que usuarios y usuarias en redes sociales han comentado haciendo referencia a una de las escenas más emblemáticas de la serie original, infiriendo que el estudio está ignorando activamente la situación.

Tras el envío errado de la película completa por parte de Paramount, el usuario que recibió el correo electrónico extorsionó a la compañía, exigiendo el tráiler oficial del filme o expondría el material completo en una transmisión en vivo.

If paramount doesn't post a trailer within the next couple days or something I'll livestream the movie alongside some Peggle Deluxe gameplay — 𝅙 (@ImStillDissin) April 12, 2026

A pesar de que internautas trataron de dialogar con el usuario para evitar la fltración de la película, el producto fue liberado ante el silencio de Paramount y hoy circula completo en redes sociales, difundiéndose desde videos en X (Twitter), Facebook y archivos en Drive.

Hasta el momento, ni Paramount ni Avatar Studios han emitido su posicionamiento ante la crisis que enfrenta la película animada.

Los obstáculos que ni el Avatar pudo vencer: retrasos, extorsión y filtraciones

La primera fecha oficial de estreno se dio a conocer en CinemaCon 2023 por Paramount Plus, empresa que confirmó en su panel que el proyecto llegaría el día 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, debido a problemas de producción, la película sufrió un retraso de agenda y, aunque por un momento consideraron estrenarla el 30 de enero del año próximo, finalmente oficiaron que la nueva fecha de estreno será el 9 de octubre de 2026.

A pesar del retraso, los fanáticos y fanáticas de este mundo todavía encontraron esperanza en el estreno que la película tendría en cines, lo que marcaría un parteaguas en la animación como producto masivo en la pantalla grande.

Entonces... otra triste noticia en diciembre de 2025, cuando Jane Wiseman, directora de Originales de Paramount+, anunció oficialmente que Avatar: La Leyenda de Aang se estrenaría directa y exclusivamente a través de la plataforma de streaming del estudio.

Lo que parecía ser el último obstáculo en el proyecto tan esperado por el público fanático, pronto fue opacado por un conflicto mayor: la filtración de la película completa en redes sociales, después de que Paramount enviara por error el material a un usuario aleatorio.

¿Cuál es el futuro de Avatar Studios tras la filtración de La Leyenda de Aang?

La película, que presentaba grandes expectativas para el futuro de Avatar Studios al relatar un salto en el tiempo, mostrándonos al grupo protagonista original integrado por Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko en una faceta de adultez joven ante los inevitables cambios del mundo que habitan, parecía ser la mejor apuesta de este universo animado para revivir la fiebre Avatar.

No obstante, después de que el estreno en cines fuera rechazado y tras la filtración completa de la película en redes sociales, seguidores y seguidoras de Avatar Studios han comenzado a especular un futuro lúgubre para los proyectos agendados, ya que éstos podrían ser cancelados al no obtener las ganancias necesarias.