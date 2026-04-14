Leyendas de la Lucha Libre: la colección de 60 libros con las luchas más históricas

Presentación de "Leyendas de la lucha libre" Foto: Cortesía

La lucha libre mexicana no solo se vive en la Arena México, en las funciones de barrio o en la memoria de quienes crecieron viendo máscaras caer. Ahora también se preserva en papel, con rigor histórico, fotografías inéditas y testimonios de sus protagonistas, gracias a “Leyendas de la Lucha Libre”, la nueva colección editorial de RBA México en colaboración con el CMLL, que reúne 60 tomos con los duelos de apuestas más trascendentales del pancracio nacional.

La presentación oficial de esta obra se convirtió en un auténtico homenaje a la memoria del ring. Con la presencia de Atlantis, Marcela, Felino y el coleccionista Christian Cymet, el lanzamiento dejó claro que esta colección no busca solo narrar combates, sino rescatar secretos, contextos, rivalidades y momentos que definieron generaciones enteras de aficionados.

Presentación de "Leyendas de la lucha libre" Foto: Cortesía

Un proyecto editorial que convierte la historia del ring en patrimonio vivo

Desde el primer momento, el tono del evento estuvo marcado por la emoción. Quienes ya tuvieron el primer tomo en sus manos lo definieron como una experiencia sorprendente, casi íntima, por la forma en la que reconstruye aquellas luchas que cambiaron para siempre la historia de la lucha libre.

La colección parte de una premisa poderosa: no contar biografías aisladas, sino recuperar las luchas de apuestas que construyeron leyendas.

Christian Cymet, curador de la obra y uno de los mayores especialistas en memorabilia luchística, explicó que la selección de los 60 tomos se construyó por décadas, eligiendo aquellas rivalidades que transformaron la cultura del ring. Entre ellas destacan:

Santo vs Black Shadow (1952)

Mil Máscaras vs Fishman

Rayo de Jalisco Jr. vs Cien Caras

Atlantis vs Villano III

Místico vs Black Warrior

Felino vs Siclón Ramírez

Marcela vs Zeuxis

La apuesta editorial, dijo, es darle valor no solo al luchador, sino también a empresarios, fotógrafos, cronistas y acervos perdidos, muchos de ellos recuperados especialmente para esta obra.

Presentación de "Leyendas de la lucha libre" Foto: Cortesía

Fotografías inéditas y secretos que nunca llegaron al video

Uno de los elementos más poderosos de la colección es la recuperación visual.

Muchas de las luchas históricas ocurrieron en épocas donde no existía la cobertura audiovisual que hoy domina el entretenimiento deportivo. Por eso, gran parte del valor documental está en las imágenes de archivo, algunas de ellas provenientes de fondos privados rescatados por Cymet.

El propio curador reveló que hubo casos donde fue más difícil conseguir una fotografía que reconstruir toda la crónica de una máscara caída.

Ese esfuerzo convierte a la colección en algo más profundo que una serie de libros: un archivo vivo de la lucha libre mexicana, donde por fin salen a la luz detalles poco conocidos, como cambios de referee por presiones externas, conflictos editoriales detrás de ciertas luchas o el destino real de máscaras legendarias.

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Atlantis: “La lucha libre es mi vida”

Uno de los momentos más emotivos de la presentación llegó con Atlantis.

El ídolo del CMLL, protagonista de varios de los 60 tomos, habló desde la experiencia de 43 años de carrera profesional, un recorrido que lo ha llevado a conquistar nueve de las máscaras más importantes en la historia de México.

Con su estilo directo, el luchador aseguró que cada máscara obtenida representa una cicatriz emocional y una victoria histórica.

“La máscara contra máscara es la lucha más importante para un luchador enmascarado. Ahí te juegas todo”, compartió durante el evento.

Atlantis confesó que conserva esas nueve máscaras en un museo privado dentro de su casa, un espacio íntimo donde, según dijo, vuelve a conversar con esos recuerdos cada cierto tiempo.

Su presencia en varios tomos no es casualidad: pocas figuras representan mejor la era moderna de las luchas de apuestas.

Presentación de "Leyendas de la lucha libre" Foto: Cortesía

Marcela y la memoria de la lucha femenil

La colección también dedica espacio a una dimensión muchas veces relegada: la historia de la lucha libre femenil.

Marcela, una de las figuras más respetadas del CMLL, destacó la importancia de que estos episodios queden documentados para las nuevas generaciones.

Recordó especialmente la rivalidad entre Rayo de Jalisco Jr. y Cien Caras, una lucha que marcó su infancia como aficionada, pero también celebró que se incluyan momentos más recientes, como su combate ante Zeuxis en el aniversario 84.

Para la gladiadora, estos libros son también un reconocimiento a las pioneras que abrieron camino para las mujeres en el ring.

Presentación de "Leyendas de la lucha libre" Foto: Cortesía

Felino: la nostalgia de las revistas y las almohadas convertidas en rivales

Felino aportó uno de los testimonios más entrañables.

Recordó cómo de niño hojeaba revistas de lucha libre y después recreaba los castigos sobre las almohadas de su cama, como muchos aficionados mexicanos.

Por eso, dijo, ver plasmada en esta colección la histórica lucha entre Aníbal y El Marqués, vinculada a recuerdos familiares junto a su padre Pepe Tropicasas, le genera una emoción especial.

Su relato conecta perfecto con el espíritu de la colección: la lucha libre como herencia emocional entre generaciones.

Cuánto cuesta y dónde conseguir “Leyendas de la Lucha Libre”

El primer tomo, dedicado a Místico vs Black Warrior (2006), ya está disponible con precio promocional de 69 pesos, mientras que la segunda entrega llegará dos semanas después con costo de 219.90 pesos.

La colección tendrá periodicidad catorcenal y podrá conseguirse en:

puestos de periódicos

voceadores participantes

programa Fascículo Garantizado

distribuidores RBA

A partir del número 5, los coleccionistas podrán asegurar cada entrega mediante el sistema Fascículo Garantizado, sin costo extra.

La defensa cultural de la lucha libre

Hay un punto de fondo que vuelve especialmente relevante esta colección. En plena era de redes sociales, clips virales e inteligencia artificial, RBA apuesta por devolverle valor al objeto físico, a la lectura y a la construcción de memoria colectiva.

No es solo un producto para coleccionistas.Es una forma de recordarle a México que la lucha libre no es un simple espectáculo: es patrimonio cultural, identidad popular y narrativa viva del país.

“Leyendas de la Lucha Libre” logra exactamente eso: transformar rivalidades inmortales en un legado editorial que puede pasar de abuelos a nietos, como antes ocurría con las revistas que se heredaban después de cada función.

Y ahí está su verdadero poder: convertir la emoción del cuadrilátero en historia permanente.