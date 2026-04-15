Anuncian tráiler de ‘Coyote vs ACME’, la película que Warner Bros. desechó y fue milagrosamente salvada

Coyote vs. ACME La película híbrida de acción real y animación fue rescatada de milagro tras la cancelación de Warner Bros. Discovery.

Este miércoles 15 de abril lanzaron el primer teaser de Coyote VS. ACME, película animada que presentará el juicio de Wile E. Coyote (Looney Toons) contra ACME Corporations, después de haber experimentado una serie de desafortunados accidentes debido a los productos defectuosos de la compañía.

El filme mezclará la imagen real (live-action) con la animación, similar a Space Jam en 1996, cuando los Looney Toons cruzaron la barrera del dibujo para adentrarse al mundo real en busca de Michael Jordan y, con su ayuda, salvar el planeta animado de la esclavitud.

Este tipo de proyecto también fue exitoso con el filme ¿Quién engañó a Roger Rabbit? de 1998, ambas consolidándose como películas de culto e imperdibles en la lista nostálgica de una generación completa, además de ser pionera en proyectos exitosos de la era moderna como Sonic: La Película.

Sin embargo, Coyote vs. ACME no experimentó el mismo apoyo, ya que Warner Bros. Discovery decidió archivarla en julio de 2023, lo que dejó el filme a la deriva por dos años hasta su milagroso rescate.

¿Por qué Warner Bros. canceló Coyote vs. ACME?

A pesar de que la película se realizó en tiempo y forma, recibiendo buenas puntuaciones en los exámenes preliminares a su estreno programado para el 21 de julio de 2023, Warner Bros. decidió su abrupta cancelación y la retiró del catálogo como parte de una deducción fiscal millonaria, es decir, pagar menos impuestos al declarar el proyecto como una pérdida.

En esta estrategia también se incluyeron los títulos Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, ya que la intensión de la compañía era —según reportes de Deadline y The Hollywood Reporter— una depreciación de activos cercana a los 115 millones de dólares.

Cuatro meses después de esta decisión por parte de la compañía de cine y televisión, Will Forte —quien interpretó al abogado de Coyote en el filme— expresó su desacuerdo con la situación, aceptando que “quienes pagaron por la película pueden hacer lo que quieran con ella. Eso no significa que tenga que gustarme (lo odio)”.

En años posteriores, Forte fue activo en señalar la manera en la que Warner Bros. trató el proyecto, calificando la decisión del estudio como “una injusticia para todo el equipo que trabajó con tanto amor en esta película”, afirmando en una entrevista de 2025 con MovieWeb que la película “encantadora” que merecía más de lo que recibió.

Por otra parte, el movimiento en línea para exigir el estreno de la película también fue masivo, pues se alcanzaron más de más de 18 mil firmas en la petición en pocas semanas e incluso varios cineastas suspendieron reuniones con el estudio en señal de protesta a la estrategia contable.

Ketchup Entertainment salvó Coyote vs. ACME dos años después de su cancelación

Ante la presión pública, Warner Bros. desistió de su plan original, el cual consistía en destruir la cinta, optando por ponerla en venta en caso de que otro estudio o productora tuviera interés en el proyecto.

Esta decisión final permitió al director Dave Green buscar y/o considerar otros compradores, recibiendo ofertas de plataformas como Netflix, Amazon y Paramount, sin embargo, las rechazó al considerar que eran demasiado bajas, lo que mantuvo la puja activa por el filme durante dos años desde su cancelación.

Coyote vs. Acme has elected to file its trailer next week. In theaters everywhere August 28th. pic.twitter.com/83YmBoIz02 — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 15, 2026

Finalmente, en 2025, Green llegó a un acuerdo con Ketchup Entertainment, compañía independiente que adquirió los derechos globales de la película.

"Creemos que esta película resonará tanto con los fanáticos de toda la vida como con nuevas generaciones. Es una mezcla perfecta de nostalgia y narración moderna", declaró el CEO de Ketchup, Gareth West.

La distribuidora ya tiene historial en proyectos de Looney Toons, pues se encargó de la distribución de El Día que la Tierra Explotó, donde el Pato Lucas y Porky intentan salvar al mundo de una invasión alienígena.

Coyote vs. ACME: ¿de qué tratará y quiénes conforman el elenco?

La película está inspirada en un artículo humorístico publicado por The New Yorker, donde Wile E. Coyote presenta una demanda en contra de la empresa ACME por sus productos defectuosos, los cuales le causaron múltiples daños en múltiples ocasiones de su eterna caza al Correcaminos.

Coyote vs. ACME cuenta con la producción de James Gunn, co-CEO de DC Studios y cineasta, mientras que el guión ha sido trabajo de Samy Burch, nominada a los premios Oscar por Mejor Guión Original tras su trabajo en May December.

Al popular Coyote se unió el actor y luchador retirado, John Cena, quien interpretará el papel del CEO de ACME Corporations, mientras que los aliados humanos del demandante serán Will Forte y Lana Condor.

De acuerdo con el teaser liberado este miércoles, la película se estrenará el 28 de agosto de este 2026, lo que representa un triunfo en el cine de animación tras años de incertidumbre.