Chedraui vs Walmart: Comparativa de ofertas en frutas, verduras y carnes 16 de abril

Fuera del calendario habitual de promociones semanales, Chedraui y Walmart mantienen actividad comercial con descuentos, rebajas y ofertas en productos de la canasta básica. A continuación, te presentamos una comparación directa en frutas, verduras y carnes para que tomes la mejor decisión este jueves 16 de abril.
Ofertas en frutas en Chedraui y Walmart 16 de abril
En el apartado de frutas, Walmart concentra su estrategia en volumen y diversidad con productos como papaya Maradol en 42.90 pesos por kilo, mango paraíso en 26 y piña miel en 22.50, uno de los precios más bajos del día. También incluye naranja en 27 pesos y plátano Chiapas en 22 pesos.
Chedraui responde con el plátano Chiapas en 14.50 pesos por kilo, marcando una diferencia frente a su competidor. La piña gota miel alcanza 24.90 y la naranja tipo Paramount se coloca en 39.50, por encima del precio observado en Walmart.
En manzanas, Walmart ofrece la verde en 39 pesos por kilo y manzana gala orgánica en formato de 907 gramos a un precio equivalente de 39 pesos, mientras Chedraui posiciona la manzana roja mediana en 32.50 y la variedad Royal Gala en 46 pesos por kilo.
Ofertas en verduras y carnes en Chedraui y Walmart 16 de abril
El segmento de verduras muestra coincidencias. Walmart incluye zanahoria baby en presentación de 340 gramos a 30 pesos, mientras Chedraui ofrece el mismo producto en 39.90, estableciendo una diferencia directa en un artículo empaquetado.
En el pasillo de carnes, Walmart ofrece arrachera de res marinada en presentación de 600 gramos a 204 pesos, mientras Chedraui introduce una versión de corte delgado marca Bachoco de 430 gramos a $127.
En pollo, Walmart fija la pechuga con piel en 149 pesos por kilo y suma opciones procesadas como filetes empanizados congelados. Chedraui, por su parte, mantiene la pechuga sin hueso en 191 pesos el kilo.
El filete de tilapia muestra una brecha con 122 pesos por kilo en Walmart frente a 98 en Chedraui, posicionando a esta última como la opción más económica en pescado dentro de la jornada. En carne de res, ambas cadenas coinciden en milanesa de bola con precios muy cercanos, 250 pesos por kilo en Walmart y 248 en Chedraui.
Recuerda que los precios pueden variar sin previo aviso en cualquiera de las dos cadenas de autoservicio.