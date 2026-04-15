Primera Venta Nocturna Liverpool mayo 2026: fecha, horarios y todo lo que necesitas saber antes de ir

Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fecha, horarios y todo lo que necesitas saber antes de ir

Si eres un amante de las compras y las ofertas, y solo esperas la señal para salir disparado a las tiendas, tenemos muy buenas noticias: la primera Venta Nocturna de Liverpool 2026 ya tiene fecha, hora y hasta el pretexto perfecto para gastar de forma inteligente.

¿Cuándo es la primera Venta Nocturna de Liverpool en 2026?

Es momento de marcar el calendario y poner alarmas, pues la Venta Nocturna Liverpool mayo 2026 se llevará a cabo del viernes 1 al domingo 3 de mayo. Tres días completos de ofertas, descuentos para encontrar ese producto que llevas meses vigilando.

O bien, brindando la oportunidad para miles de mexicanos de encontrar el regalo perfecto para mamá.

Horario de apertura de las tiendas Liverpool durante la Venta Nocturna

Aquí van los datos duros que necesitas para organizarte sin carreras de último momento:

Horario en sucursales físicas

Las 124 tiendas Liverpool en todo el país abrirán sus puertas a las 11:00 de la mañana tanto el viernes 1, como el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.

El cierre será a las 21:00 horas los tres días. Nada de quedarse hasta la madrugada como en otros eventos similares, así que lo mejor es llegar con tiempo y con la lista de prioridades bien definida.

Horario en la tienda en línea de Liverpool

Para los que prefieren comprar desde el sillón: las promociones de la Venta Nocturna Liverpool en línea estarán activas las 24 horas del día durante los tres días del evento.

Eso significa que puedes aprovechar descuentos a cualquier hora, sin filas, sin empujones y sin pagar estacionamiento.

¿Cuántas Ventas Nocturnas Liverpool hay en 2026 y cuáles son sus fechas?

La buena noticia es que la de mayo no será la única oportunidad del año para aprovechar los descuentos de Liverpool. La cadena tiene programadas cuatro Ventas Nocturnas en total durante 2026, cada una ligada a una fecha especial del calendario:

Calendario completo de Ventas Nocturnas Liverpool 2026

La primera Venta Nocturna corresponde al Día de las Madres y se realiza del 1 al 3 de mayo, como ya mencionamos

corresponde al y se realiza del 1 al 3 de mayo, como ya mencionamos La segunda edición estará dedicada al Día del Padre y se espera para el segundo fin de semana de junio

dedicada al y se espera para el segundo fin de semana de junio La tercera Venta Nocturna celebrará el Aniversario de Liverpool y tendrá lugar durante el primer fin de semana de octubre.

celebrará el y tendrá lugar durante el primer fin de semana de octubre. La cuarta y última del año llegará a principios de diciembre con motivo de la temporada navideña

Cuatro oportunidades al año para renovar el closet, equipar el hogar o simplemente darse un gustito sin que gastes de más.