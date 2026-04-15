Resultados Melate, Revancha y Revanchita 15 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4200

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 15 de abril (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4200 se lleva a cabo este miércoles 15 de abril de 2026 con una bolsa que mantiene con expectativa a miles de participantes que están a la espera de conocer los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4200?

La edición 4200 llega con un premio estimado de 95.3 millones de pesos. Este monto es resultado del mecanismo de acumulación que distingue al juego, donde la falta de un boleto ganador en la combinación principal incrementa el premio para el siguiente sorteo.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4200

El sorteo es transmitido en vivo a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube, un formato que permite seguir en tiempo real cada fase del proceso.

Además, la transmisión queda disponible en la plataforma para quienes deseen revisar nuevamente los resultados o verificar el desarrollo del sorteo.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4200?

La cita es a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la programación habitual de los sorteos de media semana.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de juego mantiene su esencia. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un universo que va del 1 al 56.

Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con un número adicional que funciona como complemento para definir premios secundarios.

Un solo boleto abre la puerta a tres oportunidades distintas, ya que automáticamente participa en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4200?

Los números ganadores pueden revisarse en el portal oficial de la Lotería Nacional, así como en expendios autorizados a lo largo del país. El sistema digital también permite validar boletos de manera inmediata al ingresar la combinación jugada, facilitando la comprobación sin necesidad de intermediarios.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes buscan aumentar sus opciones pueden sumar 10 pesos para la modalidad Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita.