Los Ángeles Azules y Belinda ambientarán la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

"Por Ella" en el Estadio Azteca Los Ángeles Azules confirmaron que interpretarán el tema “Por Ella” junto a Belinda en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

El icónico lema que acompaña la cumbia más famosa de México, “de Iztapalapa para el Mundo”, popularizado por Los Ángeles Azules, nunca fue más cierto que este 2026, ya que el grupo se unió a Belinda en la creación del tema “Por Ella”, próxima canción a estrenarse del álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 y que formará parte de la ceremonia inaugural del torneo.

La confirmación de que el popular grupo de cumbia será parte del espectáculo de inauguración en el Estadio Azteca se realizó en el programa Despierta, presentado por la periodista Danielle Dithurbide.

¡De Iztapalapa para el Mundo! Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026

De acuerdo con el comunicado lanzado por la FIFA el martes de esta semana, el tema“Por Ella” se estrenará el viernes 17 de abril a nivel global, segunda canción lanzada para el álbum oficial FIFA World Cup 2026.

No sólo eso, sino que Elías Mejía Avante —líder, bajista y fundador de Los Ángeles Azules— confirmó a la presentadora Danielle Dithurbide en el programa Despierta de este jueves, que el tema creado en colaboración con la cantante Belinda formará parte de la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol 2026, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México.

Previo al primer encuentro del torneo, donde la selección Tricolor se medirá ante Sudáfrica, los aficionados y aficionadas de todo el mundo que arriban al país para la inauguración de la fiesta de futbol disfrutarán del característico sonido cumbiero de la agrupación mexicana, sellando el popular lema: de Iztapalapa para el mundo.

“Se va a hacer una fiesta en el Estadio”, expresó Mejía Avante, añadiendo que presentarse en la ceremonia del Mundial 2026 es un sueño hecho realidad para Los Ángeles Azules.

Detalles de “Por Ella”, el tema de Los Ángeles Azules y Belinda para el Mundial FIFA 2026

La agrupación de cumbia señaló que este tema no es la primera vez que trabajan en compañía de Belinda, ya que en 2019 lanzaron la colaboración de“Amor A Primera Vista”con un video musical en el que también participaron los artistas Lalo Ebratt y Horacio Palencia.

“No creíamos lo que estábamos escuchando, porque dijeron en España que iban a hacer un proyecto padrísimo, y luego se vino la idea de hacer algo del futbol. Pero no creíamos que íbamos estar nosostros presentes en el Azteca”, explicó el bajista de Los Ángeles Azules, compartiendo que soñó oportunidades internacionales para el grupo durante este 2026.

Mejía Avante señaló que se trata de una cumbia que tendrá por tema central al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, destacando el esfuerzo que los futbolistas realizan cada torneo para obtenerla.