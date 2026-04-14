Los Ángeles Azules y Belinda colaboran para nueva canción del Mundial 2026: ¿Cuándo se estrena “Por Ella”?

"Por Ella" El álbum oficial FIFA World Cup 2026 estrenará nueva canción esta semana interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda.

¡De México para el mundo!

Los Ángeles Azules y Belinda colaboran nuevamente con un tema para el álbum oficial de la Copa Mundial 2026, según lo anunció la cuenta oficial de la FIFA en redes sociales.

Esta nueva canción formará parte del primer proyecto musical para un Mundial de Futbol, el cual pretende celebrar las distintas culturas de los países que serán anfitriones del torneo este 2026 —México, Estados Unidos y Canadá—, enalteciendo la unión a través del ritmo y la pasión por el deporte.

Álbum oficial FIFA World Cup 2026: ¿qué artistas estarán incluidos?

Este ambicioso proyecto arrancó con el estreno del primer sencillo ‘Lighter’, tema que mezcla las raíces country de Jelly Roll con la influencia regional mexicana de Carín León, además de contar con la producción de Cirkut, artista canadiense galardonado con el Grammy a Productor del Año en la categoría No Clásica.

Desde el estreno de esta canción, cuyo propósito era realizar una fusión que reflejara la energía cultural compartida de Norteamérica, la FIFA declaró que pretenden expandir esta celebración de culturas y ritmos en los temas aún por estrenarse.

Uno de ellos será “Por Ella”, canción colaborativa de Los Ángeles Azules y Belinda, quienes se unen a este ambicioso álbum, cuyo propósito es crear un “ritmo global que celebra el futbol, buscando conectar con la afición fuera y dentro del estadio”.

Hasta el momento, se desconocen los nombres del resto de artistas que participarán en el álbum oficial del Mundial 2026, sin embargo, la FIFA confirmó que existirán más lanzamientos.

¿Cuándo se estrenará la canción de Los Ángeles Azules y Belinda para el Mundial 2026?

De acuerdo con el comunicado lanzado por la FIFA este martes, el tema “Por Ella” que se unirá al álbum oficial del torneo internacional se estrenará el viernes 17 de abril a nivel global, ¡así es, esta semana!

Por Ella. De Mexico para el mundo. 🏆



The latest song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Por Ella, by @angelesazulesmx and @belindapop drops this Friday. Pre-save now and stay tuned for more song releases 👀 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 14, 2026

La canción está disponible para pre-guardarse en las plataformas Apple Music, Amazon Music, Spotify, YouTube Music, Tidal y Deezer, lo que permitirá que el popular sonido cumbiero de Los Ángeles Azules —en conjunto a la potente voz de Belinda— vaya de México para el disfrute de todo el mundo.

“Por Ella” no sería el primer tema en el que Belinda y Los Ángeles Azules trabajan juntos, ya que en 2019 lanzaron la colaboración de “Amor A Primera Vista” con un video musical en el que también participaron los artistas Lalo Ebratt y Horacio Palencia.