Telcel, AT&T y Movistar darán de baja líneas en 2026: estas son las que desaparecerán y cómo evitarlo

Las principales compañías en México, Telcel, AT&T y Movistar, anunciaron que comenzarán a dar de baja líneas celulares a partir de julio de 2026, una medida que impactará a millones de usuarios.

El objetivo por parte del Gobierno mexicano y las empresas de telefonía es depurar la red, optimizar recursos, reforzar la seguridad y cumplir con nuevas disposiciones regulatorias impulsadas a nivel federal.

¿Qué líneas serán dadas de baja en julio de 2026?

Líneas inactivas

Serán eliminadas aquellas que no registren actividad durante un periodo prolongado, como:

No hacer llamadas

No enviar mensajes

No usar datos móviles

No realizar recargas

Líneas no registradas

Otro grupo en riesgo son las líneas que no estén vinculadas correctamente a la identidad del usuario.

Una nueva normativa obliga a que cada número esté asociado a datos como CURP, y quien no complete este proceso antes de la fecha límite también podría perder el servicio.

¿Por qué las compañías están cancelando líneas?

Aunque suene drástico, la medida tiene lógica técnica y legal:

Optimización de red: eliminar números sin uso mejora la calidad del servicio

eliminar números sin uso mejora la calidad del servicio Cumplimiento normativo: el gobierno busca mayor control y registro de usuarios

el gobierno busca mayor control y registro de usuarios Seguridad: evitar el uso de líneas anónimas o abandonadas

¿Cómo evitar que cancelen tu número celular?

Si no quieres despedirte de tu número, hay acciones simples que pueden salvarte:

Usa tu línea regularmente

Haz al menos una llamada, manda un mensaje o navega en internet cada cierto tiempo.

Realiza recargas

Si eres de prepago, mantener saldo activo es clave para que tu línea no sea considerada inactiva.

Registra tu línea

Asegúrate de vincular tu número con tus datos personales cuando la plataforma esté disponible.

¿Cuándo inicia la baja masiva de líneas?

La temida fecha será el 1 de julio de 2026. A partir de ese momento, las compañías comenzarán a eliminar las líneas que no cumplan con los requisitos establecidos, en un proceso que podría afectar a millones de usuarios en todo el país.