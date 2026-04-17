Chedraui lanza oferta en Smart TV TCL con hasta 25% de descuento: aprovecha antes del 20 de abril

Si estabas esperando una señal para cambiar de televisión, esta llegó con Chedraui, quien activó una promoción de hasta 25% de descuento en pantallas Smart TV TCL y Aiwa, disponible únicamente en su tienda en línea y por tiempo limitado.
La oferta llega a nada de arrancar el Mundial 2026, aprovechando el interés por mejorar la experiencia en casa.
Modelos destacados: tamaño y tecnología
Entre las opciones aparecen modelos diseñados para quienes buscan calidad sin gastar todos sus ahorros:
Pantallas con resolución 4K y tecnología QLED
- Pantalla 50 pulgadas TCL QLED 4K HDR Google TV Mod 50Q5K
- Pantalla 55 pulgadas TCL QLED 4K HDR Google TV Mod 55Q5K
- Pantalla 65 pulgadas TCL 4K HDR Google TV 65S451G Negro
Estos equipos integran Google TV, lo que permite acceder a plataformas de streaming, apps y contenido personalizado desde un solo lugar. Además, la tecnología QLED promete colores más intensos y mejor brillo, ideal para maratones de series o partidos de futbol con nivel estadio.
¿Hasta cuándo aplica la oferta en Smart TV TCL?
Esta oferta estará disponible hasta el lunes 20 de abril de 2026 y será exclusiva para compras en línea.