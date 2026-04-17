Filtración de la película de Avatar: estos son los proyectos animados que corren riesgo de cancelación para los estudios

Avatar Studios La filtración de ‘La Leyenda de Aang: El último maestro del aire’ en redes sociales ha sacudido Avatar Studios, amenazando el futuro de los proyectos en lista que continuarían expandiendo este universo.

El universo creado por Avatar Studios se ha consolidado como uno de los proyectos más populares en la animación desde su primer serie Avatar: El último maestro del aire en 2005, éxito que incrementó tras la producción live-action de Netflix y dio la oportunidad al estudio de cumplir su sueño —y el sueño de millones de fans— de expandir este fantástico universo al explorar más personajes y eventos históricos dentro del mundo Avatar.

Sin embargo, la filtración completa de la película La Leyenda de Aang: El último maestro del aire en redes sociales podría representar una amenaza para el futuro de los proyectos en la lista de Avatar Studios, los cuales han sido ansiadamente esperados por fanáticos y fanáticas desde su anuncio en 2022.

Proyectos de Avatar Studios que podrían ser cancelados tras la filtración de La Leyenda de Aang

El anuncio de que el mundo de Avatar se expandiría con nuevos proyectos animados llegó en 2022, confirmando a los protagonistas para la CinemaCon de 2024, lo que inmediatamente desató la emoción de millones de fans a nivel internacional debido a que se trataban de personajes emblemáticos de este universo.

De acuerdo con el comunicado, el estudio tenía en fila cuatro proyectos que verían la luz después de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire; este primer filme animado tras el cierre en La Leyenda de Korra marcaría un nuevo capítulo para Avatar Studios al ser el proyecto prueba que mediría el éxito de este universo en la animación moderna.

Los siguientes proyectos se tratan de tres películas spin-off y una serie animada (Avatar: Seven Havens), la cual presentaría el inicio del ciclo de otro Avatar, mientras que los filmes animados estarían centrados en los siguientes personajes:

Korra.

Zuko.

Kyoshi.

La cuenta de información especializada en este universo de animación, avatarnews_, tuvo contacto con fuentes cercanas a los proyectos y especuló una estimación de estreno para estos proyectos animados, sin embargo, cada uno de ellos ha sido retrasado.

No obstante, lo que antes fue espera cautelosa por estas películas, hoy se ha convertido en inquietante incertidumbre sobre el futuro de cada una de ellas tras la filtración completa de La Leyenda de Aang en internet.

¿La serie Avatar: Seven Havens podría ser cancelada?

El proyecto animado que marcaría un nuevo inicio en el mundo de los elementos es la serie en producción Avatar: Seven Havens, cuya trama llevaría al público cien años después de los acontecimientos en La Leyenda de Korra.

Tras la muerte de la Avatar de la Tribu del Agua, el ciclo de reencarnación seguiría su curso natural y presentaría un nuevo portador de los poderes proveniente del Reino de Tierra.

No obstante, existe un giro a la narrativa antes vista en las series anteriores, ya que en este nuevo proyecto el Avatar sería considerado el “destructor de la humanidad” y no su salvador, debido a un cataclismo que afectó tanto al plano físico como al mundo espiritual.

Pavi sería la nueva protagonista, quien se tiene que dar a la fuga para huir de sus enemigos humanos y espirituales después de descubrir que es la nueva Avatar, acompañada de su hermana gemela, el maestro del aire Jae y a un gato-mono llamado Geet.

Hasta el momento, ni Paramount ni Avatar Studios han anunciado la fecha de estreno de esta nueva serie animada, tampoco han confirmado fecha para las películas spin-off, lo que aviva la incertidumbre sobre el futuro del estudio.

Aunque la compañía de animación aún no ha emitido un anuncio respecto a la situación de la serie y las películas, las pérdidas generadas por la filtración completa de La Leyenda de Aang han sido tema de especulación en redes, ya que podrían representar la cancelación de estos proyectos.

¿Qué ha dicho Paramount sobre la filtración de La Leyenda de Aang: El último maestro del aire?

Paramount comenzó a eliminar por copyright cualquier imagen y video difundido de la película en redes sociales, a la vez que emprendió una investigación para averiguar la identidad de la persona responsable detrás de la filtración del material.

De acuerdo a la investigación realizada hasta ahora, se cree que podría haberse tratado de una brecha en los sistemas de seguridad del equipo que trabajó en la producción, ya que la película que se difunde en internet es un archivo de alta calidad y la compañía de entretenimiento descartó que la filtración se debiera a alguna vulnerabilidad en sus sistemas.

Por otra parte, los animadores y animadoras que trabajaron en La Leyenda de Aang: El último maestro del aire han solicitado al público detener la difusión del filme animado, haciendo el recordatorio de respetar el esfuerzo del equipo creativo.