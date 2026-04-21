¿Quieres una foto con El Doc, de Volver al Futuro? Precio del autógrafo y fotografía en CCXP México 2026 Conoce cómo podrás conocer al Doc de Volver al Futuro y cuánto costará tomarte una foto con él y tener su autógrafo (@mrchristopherlloyd)

Christopher Lloyd, actor principalmente conocido por su papel como “El Doc” en la trilogía de Volver al Futuro, se estará presentando en la CDMX durante la CCXP 2026; conoce cómo podrás tomarte fotos con él y obtener su autógrafo.

La CCXP (Comic Culture Experience) es una convención originada en Brasil en donde se reúnen los fanáticos de la cultura pop y geek, y que cada año cuenta con invitados conocidos de todos los ámbitos, incluidos cine, televisión, cómics, videojuegos y hasta cosplayers.

Esta edición de la CCXP México 2026 contará con la participación de actores de House of the Dragon, como Olivia Cooke y Matt Smith; también estará Kevin Woo, conocido por dar voz a Mystery Saja en la película K-Pop Demon Hunters, además de Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad, y el más esperado por muchos fanáticos, Christopher Lloyd, “El Doc” en Volver al Futuro.

Christopher Lloyd en CCXP México 2026: ¿Cuánto cuesta la foto y el autógrafo con “El Doc”?

Christopher Lloyd se estará presentando en el Centro Banamex en la CCXP 2026 durante los tres días que dura la convención, es decir, este próximo 24, 25 y 26 de abril.

Dentro de las actividades en las que participará “El Doc” de Volver al Futuro se encuentra la toma de fotografías y autógrafos con sus fanáticos; sin embargo, estas tienen un costo adicional al de los boletos.

De acuerdo con lo anunciado por la CCXP México 2026, estos son los precios por la toma de fotografía y el autógrafo con Christopher Lloyd:

Foto doble (hasta 2 personas en la misma foto): $3,192

Autógrafo (individual): $3,831

¿Dónde y cómo comprar los boletos para la foto y autógrafo de Christopher Lloyd?

Podrás adquirir los boletos para tener una foto y un autógrafo con Christopher Lloyd desde la página oficial de CCXP México o, bien, directamente en Ticketmaster.

Recuerda que, aparte de estos boletos, también tendrás que adquirir tus accesos para la convención según los días que desees asistir. Aquí te compartimos los precios:

Epic Pass (incluye beneficios exclusivos y pase preferencial a los 3 días del evento): $4,275

Abono 3 días: $1,990

Pase para viernes o domingo: $990

Pase para el sábado: $1,200

Reglas para el encuentro: ¿Se pueden llevar objetos personales para firmar?

De acuerdo con la página oficial de la CCXP México 2026, al momento de la sesión de fotos con Christopher Lloyd, podrán acceder hasta dos personas a tomarse la fotografía con el actor.

La foto será tomada por el fotógrafo oficial del área y se entregará de forma digital mediante un código QR, aunque también se imprimirá al momento; además, no se podrán tomar fotos con el celular.

En caso de que solo hayas adquirido el boleto para la fotografía, no podrás pedirle el autógrafo a Christopher Lloyd y viceversa.

En el caso de las sesiones de autógrafos, solo se podrá autografiar un objeto por boleto comprado; esto se podrá realizar en material promocional proporcionado por el evento o en un artículo propio, siempre y cuando esté permitido en la convención.