7 regalos originales para sorprender a tu mamá este Día de las Madres 2026

En 2026, la oferta de regalos supera la realidad de muchas maneras y las tendencias han posicionado a algunos objetos como favoritos para el Día de las Madres, apostando por experiencias íntimas, objetos prácticos y hasta los emocionalmente significativos.

Este año no permitas que las responsabilidades te impidan llegar al regalo ideal para terminar comprando algo que se guardará en una repisa para siempre.

Hoy, las mamás buscan el autocuidado, pequeños descansos dentro de la rutina diaria o artículos que les permitan reconectar consigo mismas. En La Crónica de Hoy traemos para ti las mejores opciones para consentir a mamá.

Regalos para este 10 de mayo

Dando por hecho que salir a comer y dar flores es de cajón, estas son las opciones que las mamás priorizan este Día de las Madres 2026.

Bolsos

Un bolso amplio y de color neutro se volverá el inseparable de tu mamá. Este regalo es el favorito de muchas por su versatilidad y porque simplemente los bolsos nunca sobran. Si le dedicas tiempo, podrías encontrar ofertas en marcas de prestigio.

Regalos para mamá este 10 de mayo

Maquillaje y skincare

El maquillaje y el cuidado de la piel ya no son vanidad. Actualmente, el skincare se ha popularizado, ya que el cuidado facial dejó de percibirse frívolo y más bien considerarse algo necesario para la salud. Consentir y cuidar a tu mamá pueden ir en el mismo regalo.

Regalos para mamá este 10 de mayo

Reloj

Un detalle clásico en una marca clásica puede hacer la diferencia. Sal de lo común y logra que tu mamá luzca un regalo fuera de lo común, pero definitivamente bonito y útil.

Regalos para mamá este 10 de mayo

Joyería

Las joyas nos encantan a todas y se han convertido en piezas que no pueden faltar para complementar algún outfit o acompañar en alguna ocasión especial. Un par de aretes, collares, anillos o pulseras siempre serán un detalle que llega al corazón.

Regalos para mamá este 10 de mayo

Cuidado personal

El momento de relajación más constante que tenemos es la hora del baño; tú puedes ayudar a que tu mamá los disfrute a diario como si estuviera en un spa de 5 estrellas. Jabones, cremas, fragancias, exfoliantes... el cielo es el límite.

Regalos para mamá este 10 de mayo

Algo relacionado con su artista favorito

Mamá tomando los 2.5 litros de agua diaria que su cuerpo necesita en un termo de Chayanne podría ser un sueño que tú podrías hacer realidad.

Regalos para mamá este 10 de mayo

Tips para elegir el mejor regalo este Día de las madres

La tendencia también se refleja en la forma en que se presentan los productos y hacer rendir tu dinero es lo más importante.

Elige sets combinados; estos facilitan rutinas

Busca descuentos y promociones; ahorrar en algunas cosas podría ayudarte e incluso propiciar que puedas comprar más regalos

No dejes las compras para el último momento

Prioriza lo que ella en verdad quiere

El auge del autocuidado no es una moda pasajera, sino una respuesta a un estilo de vida acelerado. En este contexto, el Día de las Madres se transforma en una oportunidad para reconocer algo más profundo que el “rol de mamá”: la individualidad.

Regalar momentos de pausa, cuidado o de uso exclusivo para ella es reconocer que mamá también necesita tiempo para sí misma.