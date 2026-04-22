Teaser Oficial de ‘Clayface’: adiós a la esperanza, el body horror domina en la nueva película del DCU

Teaser oficial de Clayface DC Studios propone una historia centrada en el terror psicológico y el body horror con 'Clayface'.

James Gunn, co-CEO de DC Studios y cineasta, no mintió al público fanático de DC Cómics cuando anunció que ‘Clayface’ sería una película de horror, pues el primer adelanto de la esperada historia del desafortunado Matt Hagen mostró todo lo que los seguidores y seguidoras del DCU esperaban: un thriller psicológico que abordará el body horror como elemento principal en una de sus historias más oscuras.

La nueva propuesta de DC en la industria cinematográfica ha apostado por explorar terrenos generalmente desconocidos y más arriesgados, siendo Clayface la prueba más reciente de ello, una historia que nos llevará al origen de uno de los villanos más icónicos de Batman.

Terror psicológico y body horror en el teaser de ‘Clayface’

El avance lanzado por Warner Bros. Pictures International este miércoles 22 de abril, muestra una secuencia perturbadora de imágenes, teniendo por enfoque central el rostro defigurado de Matt Hagen, actor en ascenso que fue víctima de un accidente automovilístico y se enfrentó al fin de su carrera en la industria del entretenimiento por los estragos físicos causados.

Hospitalizado, con el rostro vendado y ensangrentado, Hagen presencia la serie de eventos en los que se adentrará tras su trágico accidente; en el teaser oficial, las situaciones que destacan son:

La inyección de químicos misteriosos que le otorgan la habilidad de componer su dañado físico.

que le otorgan la habilidad de componer su dañado físico. El éxito de su carrera profesional tras la milagrosa curación de su rostro.

Escenas que muestran una inquietante disoción en Hagen , observándose continuamente al espejo y mostrando destellos de un rostro desfigurado que se derrite como arcilla .

en , observándose continuamente al espejo y mostrando destellos de un . Hacia el clímax del teaser, el actor está recostado en la bañera y, al limpiarse, literalmente borra su cara, dando a entender al público que su identidad se ha desvanecido.

Otro de los momentos que destacan en este primer adelanto, es la sombra de Matt Hagen en uno de los callejones de Gotham City, donde su icónico puño en forma de masa se vislumbra en la pared de ladrillos.

¿Cuándo se estrenará ‘Clayface’ del DCU?

‘Clayface’ será la primera producción que introducirá la ciudad Gotham al nuevo universo de DC en cines, lo que mantiene las expectativas de millones de fans encendidas por un vistazo de un nuevo Batman o la dinámica que tendrá la icónica ciudad del crimen.

Aunque el primer guión fue escrito por Mike Flanagan (La Maldición de Hill House, Doctor Sueño), el cineasta especializado en el terror tuvo que abandonar el proyecto por cuestiones de agenda; en su lugar, Hossein Amini ha revisado el guión y retomado el proyecto. La dirección, por otra parte, recaerá en James Watkins (Speak No Evil, The Woman in Black).

El origen de ‘Clayface’ en el nuevo DCU llegará a la pantalla grande el 23 de octubre de 2026, destacando entre las producciones de DC Studios al proponer una historia centrada en el terror psicológico y el body horror.