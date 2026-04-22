¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 2026? Lista de posibles participantes Se ha revelado la posible lista de participantes para La Casa de los Famosos México 2026

Cada vez se encuentra más cerca el comienzo de La Casa de los Famosos México 2026 y ya hay una posible lista de participantes para la cuarta temporada de este reality show.

La Casa de los Famosos México se ha vuelto un show popular entre las personas, quienes en cada una de sus temporadas han apoyado a diferentes personalidades, llevándolos a ganar el reality, siendo el ganador de la temporada más reciente Aldo De Nigris.

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026?

La primera emisión de La Casa de los Famosos México fue en 2023, donde resultó ganadora Wendy Guevara de “Las Perdidas”, y desde entonces cada año este reality trae nuevas personalidades que dividen al público mexicano.

Aunque aún no hay una fecha oficial para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026, se ha revelado que este programa comenzará a finales de julio, así como lo hizo en su edición pasada.

Lista de posibles participantes para la cuarta temporada: rumores y filtraciones

Entre los diferentes nombres que comienzan a resonar en redes sociales como los futuros integrantes de La Casa de los Famosos México 2026 se encuentra la actriz Cynthia Klitbo, el influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como “Maestro Shifu”, e incluso Sylvia Pasquel.

Esta es la lista completa de los posibles participantes de La Casa de los Famosos México 2026:

Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo

Se filtra una supuesta primera lista de participantes para #LCDLFMX cuarta temporada. pic.twitter.com/kAG5cGquN3 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) April 22, 2026

¿Quiénes son los habitantes confirmados para entrar a la casa este 2026?

A pesar de que aún no ha sido confirmado ningún integrante para La Casa de los Famosos México 2026, la productora del programa, Rosa María Noguerón, reveló que ya existe una persona bajo contrato, aunque afirmó que no revelará el nombre antes de tiempo.

Mientras tanto, conforme se acerque la fecha de su estreno, se irán revelando los nombres de los nuevos participantes de esta casa, aunque hay algunos que ya comienzan a posicionarse como los predilectos para esta nueva temporada.