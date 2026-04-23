Día Internacional del Libro: por qué se celebra el 23 de abril y cómo vivirlo en CDMX

Dia internacional del Libro

El Día Internacional del Libro se celebra este 23 de abril en todo el mundo como una jornada dedicada a fomentar la lectura, la escritura y la industria editorial. La fecha fue establecida en 1995 por la UNESCO con el objetivo de impulsar el acceso a los libros y reconocer su impacto en la cultura y el conocimiento.

¿Por qué se celebra el Día del Libro el 23 de abril?

La elección del 23 de abril no es casual. Coincide con la fecha en la que murieron figuras clave de la literatura como Miguel de Cervantes y William Shakespeare en 1616, además de otros autores relevantes.

La idea de dedicar un día al libro surgió desde 1923, impulsada por el escritor valenciano Vicent Clavel Andrés. Años después, la iniciativa se consolidó hasta convertirse en una celebración global enfocada en promover la lectura y proteger los derechos de autor.

¿Qué se hace en el Día del Libro?

En distintos países se organizan ferias, lecturas públicas, firmas de libros y actividades culturales. En lugares como Argentina, por ejemplo, esta fecha coincide con el arranque de su feria editorial más importante.

Más allá de los eventos, la jornada también invita a algo más simple: retomar un libro pendiente, descubrir nuevos autores o acercarse a espacios dedicados a la lectura.

Leer también es salir: lugares en CDMX para disfrutar un libro

La Ciudad de México ofrece varios rincones donde la lectura se vuelve una experiencia distinta:

Biblioteca Vasconcelos: conocida por su arquitectura moderna y estanterías monumentales, ideal para leer en silencio.

Biblioteca de México: ubicada en La Ciudadela, ofrece espacios más íntimos y salas dedicadas a escritores.

Bosque de Chapultepec: perfecto para quienes prefieren leer al aire libre, con zonas como el Audiorama.

Calle Donceles: famosa por sus librerías de viejo y libros difíciles de encontrar.

Tetetlán: un espacio que mezcla arte, arquitectura y literatura en un ambiente distinto.

10 libros que puedes leer este 23 de abril

Si no sabes por dónde empezar, estos títulos son clásicos que han marcado generaciones:

1984 – George Orwell

Cien años de soledad – Gabriel García Márquez

La metamorfosis – Franz Kafka

Don Quijote de la Mancha – Miguel de Cervantes

El gran Gatsby – F. Scott Fitzgerald

Orgullo y prejuicio – Jane Austen

El principito – Antoine de Saint-Exupéry

Ulises – James Joyce

Rayuela – Julio Cortázar

Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

Una fecha para volver a los libros

El Día del Libro no se limita a una celebración simbólica. Es una oportunidad para acercarse a la lectura desde distintos ángulos: en casa, en espacios públicos o a través de nuevas historias.

En medio de la rutina diaria, este 23 de abril funciona como un recordatorio sencillo: abrir un libro sigue siendo una de las formas más accesibles de viajar, aprender y entender el mundo.