Jueves 2x1 de Ticketmaster del 23 de abril 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Jueves 2x1 en Ticketmaster: así puedes aprovechar las ofertas Fotoarte: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 23 de abril de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 16 de abril

Adrián Sómano - El Cantoral

En breve actualizaremos el listado completo una vez que Ticketmaster tenga listo su listado de promociones.

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas