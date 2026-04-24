Los Crocs de Dr. Simi ya son tendencia: detalles, costo y cómo conseguirlos

Crocs x Dr. Simi Crocs México sorprendió con una colaboración inesperada, pues inmortalizará al icónico Dr. Simi en este popular calzado 100% auténtico.

Crocs se ha caracterizado por celebrar la creatividad y originalidad en el mercado contemporáneo, un propósito que cobra mayor fuerza tras el anuncio de su nueva colaboración, pues la popular marca de calzado presentó que su alianza más reciente será con nada más y nada menos que ¡el Dr. Simi!

Así es, la figura representativa de las Farmacias Similares que ha dado vuelta al mundo después de volverse tendencia en conciertos de artistas internacionales, además de que el característico baile de la botarga extendió su fama hasta las calles de Japón.

Por lo tanto, Crocs no podía quedarse atrás en colaborar con este popular doctor de ritmos contagiosos, lanzando un calzado completamente auténtico y que celebra la imagen viral del Dr. Simi en México y más allá de las fronteras.

Crocs de Dr. Simi: la botarga viral y peluche internacional debuta como objeto de moda

Lo que comenzó como una figura promocional, terminó por convertirse en un símbolo inesperado de la cultura mexicana. El Dr. Simi ha gando notoriedad a nivel internacional gracias a fenómenos virales como los peluches lanzados en conciertos o su aparición constante en memes, lo que impulsó su popularidad al mundo de la moda y, una vez más, México le gana a la Inteligencia Artificial.

En tal contexto, la colaboración con Crocs no responde únicamente a una estrategia comercial, sino a una tendencia global: convertir productos cotidianos en piezas de colección, impulsando la creatividad a través de alianzas con figuras y franquicias populares.

Esta ocasión, la popular marca de calzado transforma el icónico modelo Classic Clog en una pieza de colección que rinde homenaje a la cultura pop mexicana y, a tan sólo horas de su lanzamiento, los Crocs de Dr. Simi ya se han convertido en la tendencia viral de moda más original de la temporada.

Precio de los Crocs de Dr. Simi, la nueva tendencia en redes

De acuerdo a la información difundida tras el anuncio de esta nueva colaboración y el catálogo de la página oficial Crocs México, el modelo tiene el precio de $1,499 pesos mexicanos, mientras que los característicos accesorios tipo Jibbitz (pines decorativos) varían entre $499 y $699 pesos, dependiendo el diseño.

El diseño destaca por su base de blanco pulcro, similar a la característica bata del Dr. Simi, contrastando con una correa trasera y la suela de color azul, sin embargo, la “cereza en el pastel” es el rostro de la icónica botarga en la parte frontal del calzado, mientras que su emblemático bigote ardona la correa.

¿Dónde comprar los Crocs de Dr. Simi en México?

El lanzamiento está disponible principalmente a través de canales oficiales y tiendas seleccionadas. Entre las opciones para adquirir este original modelo, se encuentran:

Tienda en línea oficial de Crocs , donde pueden comprarse directamente desde el celular o la computadora.

, donde pueden comprarse directamente desde el celular o la computadora. Sucursales físicas de la marca, sujetas a disponibilidad.

La alta demanda ha sido un factor clave, por lo que en algunos ccasos se recomienda verificar existencia o comprar en línea para asegurar el producto antes de que se agote.

Más allá del producto, esta inesperada colaboración refleja cómo las marcas buscan conectar con nuevas generaciones a través de referencias culturales cercanas, fusionando marketing, nostalgia y humor en un sólo objeto.